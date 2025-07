PAT de Suzano registra mais de 2 mil atendimentos em seis meses

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego registrou 2.848 atendimentos no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) ao longo do primeiro semestre deste ano. O convênio com o Governo de São Paulo, que tem proporcionado a oferta do serviço, está dando suporte ao trabalhador suzanense e viabilizou 950 contratações entre janeiro e junho.

Neste período, a estrutura instalada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, entre 8 e 17 horas, prestou apoio aos munícipes com diferentes aspectos relacionados ao mercado de trabalho.

Entre as ações verificadas, podem ser citadas a liberação de seguro-desemprego, entradas e divergências, liberação por processos judiciais, recursos, comunicações com Ministério do Trabalho e Emprego, captação de vagas de emprego com o empregador, cadastro do trabalhador em vagas de empregos por meio da Intermediação de Mão de Obra (IMO), encaminhamentos a vagas de emprego e auxílio com a senha “gov”.

Todas essas atividades estão sendo executadas porque Suzano formalizou, logo no início da atual gestão, o interesse em renovar essa parceria com o Estado para que o PAT continuasse amparando o trabalhador, em especial para emissão de carteira de trabalho, entrada do seguro-desemprego, cadastramento para vagas de trabalho, agendamento e entrevistas.

Além disso, a iniciativa tem contribuído com a identificação das necessidades da cidade e das empresas, sendo ponte para alavancar a empregabilidade, além de oferecer cursos, palestras e outras ações do governo estadual. O programa também desenvolve contato e ações com outros setores da prefeitura, principalmente aqueles voltados à Assistência Social.

Neste semestre, o PAT foi responsável pela orientação de profissionais para preenchimento das vagas ofertadas nas empresas da região, que podem ser visualizadas pelo site suzanomaisemprego.com.br. Este projeto conduzido pela Prefeitura de Suzano disponibiliza a atualização periódica das oportunidades, trazendo o perfil das vagas e os requisitos que devem ser observados pelos candidatos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que o PAT tem sido uma ferramenta muito importante para os trabalhadores da cidade. “Além da contribuição com a inserção no mercado de trabalho, este posto colabora com as etapas que envolvem a relação dos profissionais com as empresas, no período que antecede uma eventual contratação e no período pós-demissão, oferecendo todas as orientações necessárias”, ressaltou o titular da pasta.