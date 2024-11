Patrulha Maria da Penha monitora mais de 1.418 mulheres na região

Cerca de 1.418 mulheres são monitoradas pela Patrulha Maria da Penha em seis cidades da região. A Patrulha Maria da Penha realiza o acompanhamento de vítimas de violência que possuem medidas protetivas expedidas pela Justiça, por meio de rondas preventivas. As vítimas fornecem todos os endereços possíveis, como residência, local de trabalho e outros lugares que costumam frequentar e que o agressor conhece. Também são disponibilizados contatos para monitorar se a medida está sendo respeitada. Caso não esteja, as equipes realizam rondas adicionais.

Os dados são das prefeituras de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Arujá.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Suzano, entre janeiro e outubro deste ano, foram atendidas 85 ocorrências de violência doméstica e 45 de descumprimento de medidas protetivas, resultando em 21 prisões. Ao todo, 179 mulheres são monitoradas.

Os bairros com maior incidência de casos são Jardim Casa Branca, Cidade Miguel Badra e Jardim Revista.

A patrulha contribui para o combate à violência doméstica por meio de rondas preventivas, monitoramento por aplicativos e palestras de conscientização. Em casos de descumprimento de medidas, a equipe é acionada imediatamente.

Em Itaquá, 143 vítimas com medidas protetivas estão sendo acompanhadas, 20 delas com acesso ao botão do pânico. Desde a criação da Ronda de Proteção à Mulher, em 2015, foram encaminhadas 1.760 medidas protetivas ao Judiciário. A cidade pretende expandir o número de viaturas e realizar treinamentos periódicos para melhorar o atendimento.

Poá acompanha atualmente cerca de 500 mulheres com medidas protetivas, sendo que 200 novos casos foram registrados este ano. A patrulha realiza rondas semanais ou quinzenais e atendimento humanizado, geralmente com agentes femininas, fortalecendo a autoestima das vítimas. Os bairros com maiores ocorrências são: Perracine, Kemel, Calmon Viana, Jd. Pinheiro, Jd. Nova Poá, Jd. América e Jd. São José.

A patrulha também atende vítimas de outros municípios que residem em Poá. Quem tiver interesse em ser acompanhado pela Patrulha pode ir até a sede do CSI, onde fica a sala da Patrulha Maria da Penha e solicitar inserção no programa de proteção.

Mogi das Cruzes monitora 230 mulheres, atendeu 90 vítimas e realizou 37 prisões neste ano. Os bairros com maior número de ocorrências são Jundiapeba, Conjunto Santo Ângelo e Mogi Moderno.

O trabalho da Patrulha vem sendo ampliado pela Prefeitura, para garantir o atendimento e a segurança às mulheres vítimas de violência. Nos últimos anos, o grupamento recebeu novas viaturas para atuar, além do treinamento contínuo dos guardas civis municipais que atuam neste atendimento. Ainda a cidade oferece abrigo sigiloso para mulheres em risco, com suporte multidisciplinar.

Em Ferraz de Vasconcelos, o Programa Guardiã Maria da Penha, iniciado em maio, já realizou 1,6 mil rondas e monitora 16 mulheres. A cidade pretende contratar 50 novos guardas civis, incluindo mulheres, para expandir o serviço. Os bairros com maior incidência são Cidade Kemel e Parque São Francisco.

Arujá acompanha cerca de 350 mulheres, com 19 prisões por descumprimento de medidas protetivas em 2024.

Já Biritiba Mirim não possui patrulha própria, mas oferece apoio por meio do Centro de Referência e o Centro de Referência Especializado - CRAS e CREAS e a Sala Rosa localizada dentro da Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim.

O CRAS, CREAS e a Sala Rosa realizam atendimentos às vítimas. Guararema não oferece o serviço.

Contatos

A Patrulha Maria da Penha de Suzano está disponível para contato pelos números (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153. Além deste suporte, o município também oferece uma rede de atendimento especializado para mulheres em situação de violência. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) pode ser contatada pelo número (11) 4748-8040. No mesmo local, a Sala Rosa oferece apoio jurídico e psicológico, disponível pelo telefone (11) 4747-7524. Além disso, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência atende pelo número 180.

As vítimas que possuem medidas protetivas devem entrar em contato com a Ronda de Proteção à Mulher pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108. A base da GCM fica na avenida Uberaba, 83 - Vila Virgínia. Os telefones de contato para o serviço da patrulha de Mogi são 4728-1878 ou 4725-9826.

As mulheres podem acionar a Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos através dos telefones de atendimento: 4679-4334 ou 4677-3112. Esses números são disponibilizados por 24 horas.