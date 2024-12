Paulo Pavione segue à frente da Secretaria de Comunicação Pública de Suzano

O prefeito eleito Pedro Ishi (PL) deu início nesta sexta-feira (13/12) aos anúncios dos secretários municipais que vão compor a sua gestão à frente da Prefeitura de Suzano entre os anos de 2025 e 2028. O primeiro nome confirmado foi o do jornalista Paulo Pavione Miyanishi, que seguirá no comando da Secretaria de Comunicação Pública.

Com 29 anos, ele é suzanense e formado em Jornalismo, com pós-graduação em “Comunicação Digital”, especialização em “Marketing Político” e capacitação em “Gestão de Mídias Sociais”, “Comunicação Pública” e “Videojornalismo: narrativas para as plataformas digitais”. Também é autor do livro “Até que a morte nos separe”, que trata do ciclo da violência doméstica contra as mulheres.

Atua como jornalista há 11 anos, com experiência como analista de mídias sociais, repórter de portal de notícias, editor de revistas e assessor de imprensa, tendo sua última atividade no Instituto Butantan, antes de se dedicar à Prefeitura de Suzano. Foi em 2017 que Pavione passou a integrar a Secretaria Municipal de Comunicação Pública, tendo assumido a pasta em 2022.

O jornalista, junto de sua equipe, foi responsável pela expansão da imagem da prefeitura nos meios digitais, com forte presença nas redes sociais; encabeçou a criação da Central de Interpretação de Libras (CIL), com melhor acolhimento às pessoas com deficiência auditiva nos espaços públicos; e também se destacou com a realização do Projeto Colaboração, de formação da sociedade civil organizada sobre Comunicação e combate às notícias falsas.

Na pasta, além dos setores de Jornalismo e de Mídias Sociais, também estabeleceu novas atividades, como comunicação visual, para identidade dos prédios públicos; de relações institucionais, para fortalecimento da marca “Prefeitura de Suzano” junto às entidades, organizações e empresas; comunicação interna, para fortalecer o canal de informação direta com os servidores públicos municipais; entre outros.

O secretário destacou que seguir como chefe de sua pasta é motivo de orgulho e, por isso, a promessa é fazer ainda mais pela cidade. “Tenho uma gratidão imensa pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela primeira-dama Larissa Ashiuchi pela oportunidade que recebi anos atrás, afinal, faço parte de uma gestão histórica que mudou Suzano de patamar. Agora, com o futuro prefeito Pedro Ishi, tenho a convicção de que seguiremos no caminho certo com o mesmo comprometimento de sempre, tanto para agir e trazer avanços como para comunicar nosso trabalho aos moradores da cidade, principais beneficiados com as nossas conquistas”, constatou.

Pedro Ishi ressaltou que antes mesmo de assumir a titularidade da pasta, o jornalista já se dedicava integralmente pelo bem da Comunicação suzanense, buscando avanços e inovações. “Seguimos com o jornalista Paulo Pavione em nossa gestão, no comando na Comunicação. É preciso reconhecer seu empenho e seu trabalho em prol da cidade, trazendo novidades para a prefeitura, como a Central de Libras e o Projeto Colaboração. Sei da sua técnica e da sua capacitada e, juntos, seguiremos trabalhando por uma Suzano cada vez melhor”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a parceria de Pavione ao relembrar que o jornalista integra seu time desde o início de seu primeiro mandato, em 2017. “Falo por mim e pela minha esposa Larissa Ashiuchi, que, ao manter o Paulo Pavione, estaremos garantindo que o governo tenha um estilo de comunicação claro, veloz, eficaz e direto com a nossa população, algo que vem sendo um diferencial da nossa administração. Suzano seguirá com um futuro brilhante e na Comunicação Pública não será diferente”, concluiu Ashiuchi.

Perfil

Paulo Pavione Miyanishi é suzanense, tem 29 anos, é jornalista e atua como secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano desde 2022.

Iniciou sua carreira estagiando como analista de mídias sociais, na empresa ICustomer. Foi repórter no jornal “O Diário de Ferraz” e “Cenário Notícias”; e, por cerca de um ano e meio, atuou na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Também trabalhou na assessoria de Imprensa do Instituto Butantan, em São Paulo, e esteve à frente do setor de Comunicação da Editora Alpem/Mepla, em editoração de revistas. Desde janeiro de 2017 atua na Comunicação da Prefeitura de Suzano, passando pelos cargos de diretor e assessor estratégico, tornando-se o titular da pasta em 2022.

Pavione é formado em Jornalismo pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom), com capacitação em “Gestão de Mídias Sociais”, pela Universidade Belas Artes; em “Comunicação Pública”, pela Faculdade Casper Líbero; e em “Videojornalismo: narrativas visuais para plataformas digitais”, pelo Jornalismo das Américas.

Tem especialização em “Marketing Político e Campanhas Eleitorais”, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e é pós-graduado em “Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais”, pela Universidade Anhembi Morumbi.

Autor do livro “Até que a morte nos separe”, que retrata a história de mulheres vítimas de violência doméstica, o jornalista palestra em fóruns, universidades, escolas e em cursos independentes, sobre “O Ciclo da Violência Doméstica Contra as Mulheres” e “Assessoria de Imprensa”. De 2018 a 2020, foi professor voluntário no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, lecionando sobre “Redes Sociais para a Melhor Idade”.

Em fevereiro de 2019 e em maio de 2022, recebeu moção de aplausos da Câmara de Suzano pela atuação como jornalista do Poder Executivo e pelo trabalho voltado ao enfrentamento à violência doméstica. Em janeiro de 2022, recebeu, pelo Movimento Desenvolve Suzano e pelo Instituto Bras Santos, o prêmio “Destaque do Jornalismo no Alto Tietê” pela atuação na Comunicação local e regional. Em dezembro de 2023, voltou a ser reconhecido, desta vez pelo Grupo Cenário de Comunicação, que concedeu o prêmio “Destaque 2023”, pelo trabalho como secretário de Comunicação Pública de Suzano.

Nos anos de 2023 e 2024, Pavione foi laureado com o prêmio “Bola de Ouro”, do historiador Altair da Silva, pelo suporte dado à divulgação do Esporte local.

Entre os destaques, o jornalista foi condecorado, em novembro de 2023, com a “Medalha Antônio Marques Figueira”, maior honraria concedida pela Câmara de Suzano a cidadãos suzanenses reconhecidos como merecedores pelos relevantes serviços prestados ao município.