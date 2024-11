Pavilhão Zumbi dos Palmares recebe ato oficial com autoridades e representantes de movimentos

Desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Cultura vem cumprindo uma extensa programação em alusão ao Mês da Consciência Negra. Até esta sexta-feira (22/11), a cidade recebe alguns eventos que enaltecem o empoderamento e a história do Brasil e de seu povo.

Na terça-feira foi realizada a palestra “485 anos de Racismo Estrutural”, ministrada pela pesquisadora Maria Monteiro. O evento ocorreu às 19 horas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul).

Nesta quarta-feira, o Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) receberá das 9h30 às 11h30 um ato oficial com a participação de autoridades e representantes de movimentos negros. Em seguida, a partir das 13 horas, o local receberá diversas apresentações musicais.

No mesmo dia, às 19 horas, ocorre a palestra “Ser Artista Negro: Como ferramenta de resistência e transformação social”, realizada pelo artista plástico Diogo Nógue. A iniciativa acontecerá no anfiteatro Orlando Digenova, dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).