Pedestre tem 27 segundos em média para atravessar semáforo com segurança

Os semáforos de pedestres no Centro de Suzano ficam, em média, 27 segundos abertos para as pessoas atravessarem a rua. O levantamento foi feito pelo DS em 16 faróis da região central da cidade.

A reportagem esteve em semáforos que ficam nas ruas Paulo Portela, Baruel, General Francisco Glicério, Benjamin Constant, Monsenhor Nuno, Felício de Camargo, Portugal Freixo e Tiradentes.

Os semáforos com menor tempo registrado no levantamento foram encontrados nas ruas Paulo Portela e Baruel, próximos ao Paço Municipal da Prefeitura. Ambos têm apenas dez segundos abertos para os pedestres atravessarem a rua.

O Estatuto do Pedestre determina que o tempo máximo de espera para atravessar uma via é de um minuto e meio. No entanto, o Instituto Corrida Amiga encontrou um tempo de espera de dois minutos e 11 segundos, levando em conta os 167 semáforos analisados.

O Estatuto do Pedestre também reconhece direitos para quem anda a pé. Por exemplo: a garantia de tempo suficiente para uma travessia, levando em conta a velocidade de 0,6 m/s para crianças e PCDs, 0,8 m/s para idosos e 1 m/s para adultos.

“Tivemos um avanço em legislação com o Estatuto do Pedestre que parou de considerar uma média de velocidade, que seria de um homem alto e jovem, para todos os usuários. Esse documento passou a considerar que existem velocidades mais baixas para crianças e idosos”, afirma Leticia Sabino, presidente do Instituto Caminhabilidade.

PEDESTRES

O DS conversou com duas pessoas, que reclamaram do tempo desses semáforos, afirmando que não têm tempo suficiente para atravessar. “Fecha muito rápido, às vezes não dá tempo de atravessar quando a pessoa tem mais dificuldade. Se alguém está comigo tem que ficar me puxando para não ficar no meio da rua. É perigoso”, disse Nair Medeiros.

Antônio Carlos disse que esses faróis demoram para abrir e fecham muito rápido. “Demora muito para abrir e fecha em dois segundos. Se bobear, fica no meio da rua, porque é muito rápido”.

O farol da Rua Felício de Camargo, no cruzamento com a Rua General Francisco Glicério, fica apenas 12 segundos abertos. Inclusive, a reportagem percebeu que os pedestres atravessam no sinal vermelho quando possível, por conta da demora para abrir o semáforo.

Os outros faróis vistos pela reportagem ficam mais tempo abertos para os pedestres: quatro ficam 25 segundos abertos, três ficam 30 segundos, dois ficam 45 segundos, um fica 20 segundos, um fica 30 segundos, um fica 40 segundos e um fica 50 segundos.

Prefeitura

O DS entrou em contato com a Prefeitura para entender se existe a possibilidade de mudança nos tempos dos semáforos de pedestres. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana da cidade disse que os tempos são definidos a partir de estudos específicos.

“A programação dos equipamentos tem que beneficiar tanto os pedestres como os veículos, de acordo com origem/destino e volume. O semáforo em uma avenida principal, por exemplo, terá mais tempo de sinal aberto do que uma secundária”, explica a Prefeitura.

A secretaria entende que os tempos de sinal aberto e fechado estão adequados. Mesmo assim, a pasta pode fazer intervenções em caso de necessidade, conforme “demanda que venha a ser verificada”.

Em relação aos semáforos próximos ao Paço Municipal, nas ruas Paulo Portela e Baruel, a Prefeitura explicou que o volume de pedestres não é considerado grande a ponto de serem necessárias alterações. Além disso, a quantidade de veículos que trafegam pelas duas ruas é muito grande, demandando vários tempos para organizar o tráfego.

A administração usou a Rua General Francisco Glicério como um contraponto. “A movimentação de pedestres é maior, o que requer mais tempo de sinal aberto nos semáforos. Ou seja, vários critérios são utilizados para determinar as programações, sempre precedidas de estudos e avaliação da evolução das demandas”, disse.