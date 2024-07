Pedro Ishi anuncia neste sábado o nome do pré-candidato a vice

O pré-candidato a prefeito em Suzano em 2024, Pedro Ishi, e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vão anunciar neste sábado o pré-candidato a vice-prefeito. O encontro será neste sábado (20/07), às 14h30, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - centro).

Além de anunciar o nome, os dois vão falar da união do grupo suprapartidário de Suzano nesta eleição, composto por PL, PSD, MDB, PSB, DC, Avante, União Brasil, Progressistas, PRD e Republicanos.

TSE

Para disputar as Eleições Municipais de 2024, candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador precisam cumprir uma série de exigências constitucionais e legais. Inicialmente, devem ser escolhidos pelas agremiações políticas em convenções partidárias, que devem ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, segundo o Calendário Eleitoral. A partir da escolha em convenção, já é possível solicitar o registro das candidaturas à juíza ou ao juiz eleitoral. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para enviar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral.

Existem exigências indispensáveis para que uma pessoa possa se candidatar em uma eleição, chamadas de condições de elegibilidade. São elas: ser filiado a um partido político, ter nacionalidade brasileira, ter a idade mínima para o cargo almejado, ser alfabetizado e estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, ter título de eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Para os homens, é preciso ainda estar com a situação militar regularizada, mediante comprovante de alistamento.

De acordo com a Constituição Federal (artigo 14, parágrafo 3º) e a Lei das Eleições (artigo 11, parágrafo 2º), para disputar o cargo de prefeito ou de vice-prefeito, a pessoa deve ter, no mínimo, 21 anos de idade até o dia da posse. Já para vereador, candidatas e candidatos podem concorrer desde que já tenham completado 18 anos na data do pedido de registro de candidatura.