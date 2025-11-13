Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 13/11/2025
5º Encontro Empresarial em Suzano

Pedro Ishi assina decreto com ações para fortalecer indústria e comércio

Evento reuniu mais de 300 pessoas entre empresários, autoridades e representantes de instituições locais

13 novembro 2025 - 05h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi assina decreto com ações para fortalecer indústria e comércioPedro Ishi assina decreto com ações para fortalecer indústria e comércio - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, realizou nesta quarta-feira (12/11), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, o “5º Encontro Empresarial de Suzano”, evento que reuniu mais de 300 pessoas, entre empresários, autoridades e representantes de instituições locais.

Organizado em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade, o encontro teve como principal objetivo estreitar o diálogo com o setor produtivo e reforçar o compromisso do município com o crescimento econômico sustentável.

Durante o evento, o prefeito Pedro Ishi assinou dois importantes documentos: o projeto de lei que cria o certificado “Empresa Amiga do Fundo Social de Solidariedade”, que reconhece empresas que contribuem com ações sociais no município, e o decreto que institui a Comissão Intersetorial de Fomento à Cadeia Produtiva Local (CPL), voltada a articular estratégias de desenvolvimento econômico e fortalecimento do comércio e da indústria suzanense.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o evento simboliza uma nova etapa no diálogo entre o Poder Público e o setor empresarial. “Este encontro é um marco para reafirmar que Suzano cresce junto com seus empreendedores. O Poder Público tem a missão de ouvir o setor produtivo, propor políticas eficientes e reconhecer quem contribui para o avanço social e econômico da cidade. A criação do selo ‘Empresa Amiga do Fundo Social’ e da Comissão de Cadeia Produtiva Local reflete esse compromisso”, destacou.

O encontro também contou com a presença do ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, que foi convidado especial para compartilhar conquistas e experiências de gestão. Em sua fala, Ashiuchi ressaltou o papel da continuidade administrativa no progresso da cidade. “Suzano vive um ciclo histórico de desenvolvimento. Ver o trabalho iniciado há alguns anos se consolidando e avançando com novos projetos é motivo de orgulho. O município soube criar um ambiente favorável para os negócios com planejamento, qualificação profissional e gestão eficiente”, afirmou.

Além das assinaturas dos novos instrumentos legais, o evento também foi marcado por homenagens a dez empresas com mais de 50 anos de atuação em Suzano: Suzano Papel e Celulose, Uliana Indústria Metalúrgica Ltda, Metalúrgica Rocha Ltda, NSK Brasil Ltda, Pastifício Hirotani Seimen Ltda, Komatsu do Brasil Ltda, Emibra Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, Tessin Indústria e Comércio Ltda, Bifum Brasil Alimentos e Chiang Produtos Alimentícios. As homenagens reconheceram o papel dessas companhias na construção da história econômica do município.

O encontro também apresentou um vídeo institucional e uma revista especial com os principais resultados e indicadores do desenvolvimento local, incluindo o saldo positivo de mais de 10 mil empregos formais gerados entre 2017 e 2021, que colocaram Suzano como líder no Alto Tietê no período. Entre 2017 e 2024, mais de 24 mil pessoas foram capacitadas em cursos e oficinas de formação profissional promovidos pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Durante a apresentação, foram destacadas ainda importantes entregas que transformaram a infraestrutura da cidade na última década, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu, no Jardim Revista; a Marginal do Una; a pavimentação da avenida Brasil; o fechamento dos poços da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) com revitalização asfáltica; e o prolongamento da rua Sete de Setembro. Vale lembrar que há novas obras em andamento, como o Complexo Viário do Alto Tietê e os investimentos previstos de R$ 1,2 bilhão em saneamento e mobilidade.

Durante o evento, o vice-prefeito Said Raful destacou o papel estratégico da integração entre os diferentes setores da administração e da sociedade civil. “Este encontro mostra que a prefeitura está unida em torno de um mesmo propósito: gerar emprego, renda e oportunidades”, disse.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que os avanços alcançados nos últimos anos demonstram a força da união entre Poder Público, empresários e população. “Suzano é hoje uma referência regional em geração de empregos e em ambiente favorável aos investimentos. Isso é resultado de trabalho conjunto, de planejamento e de respeito a quem acredita na cidade”, declarou.

Também participaram do evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo; os diretores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Felipe Alves e Mariana Piaia; o consultor do Desenvolve SP, Ricardo Dalceno; e os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), Renata Priscila Magalhães (Educação), César Braga (Controladoria), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Afrânio Evaristo (Gabinete), Cintia Lira (Administração), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), José Luiz Spitti (Cultura), Denis Watanabe (Gestão Orçamentária), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social).

Prestigiaram ainda o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vice-presidente Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; os vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; e a equipe do Desenvolvimento Econômico, representada pelos diretores Arrones Dainez Junior e Fernando Fernandes, pela coordenadora de Artesanato Vanessa Cury e pela coordenadora de Turismo Niedja Araujo.

