Pedro Ishi assina decreto que oficializa tombamento da Igreja do Baruel

O prefeito Pedro Ishi assinou neste domingo (28/09) o decreto que oficializa o tombamento da Capela Nossa Senhora da Piedade, a igreja histórica do Baruel, situada no bairro de mesmo nome, no distrito de Palmeiras. O ato solene que foi organizado para consolidar o processo aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), no último dia 11 de setembro, ocorreu depois da missa celebrada em meio à 109ª edição da tradicional Festa do Baruel.

A cerimônia contou com as participações da primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito, Said Raful; do ex-prefeito, Rodrigo Ashiuchi; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; dos secretários José Luiz Spitti (Cultura), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), André Chiang (Meio Ambiente) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); e também dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Jaime Siunte; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e André Dourado.

A presença das autoridades fez jus à relevância do momento para a cidade, que simboliza o reconhecimento da importância histórica, arquitetônica e cultural da Capela do Baruel e de seus elementos materiais e imateriais, como o altar barroco, o memorial do antigo cemitério, a capelinha de mão e as tradições marcantes da comunidade, incluindo a macarronada com frango que foi ofertada nesta oportunidade. O tombamento valoriza a estrutura e todo o seu entorno, que acolhe desde o século XVII a fé dos moradores.

Por isso, os munícipes que contribuíram com o resgate dessa história foram agraciados com o certificado do “Mestre do Saber”, assim como foi exaltado o trabalho dos pesquisadores do Compac que estiveram à frente do processo durante mais de três anos.

Centenas de fiéis se mobilizaram desde cedo para viver esse momento único, que colocou a comunidade de forma definitiva como um símbolo do município. As palavras do padre Luiz Ricardo Cândido Silva deram o tom do evento, que representou a devoção de todos os presentes. Muitos deles ainda estiveram na caminhada em Louvor ao Divino Espírito Santo, que saiu do centro logo no início da manhã.

O marco de orgulho, memória e identidade que foi traduzido neste encontro se relaciona com a representatividade dos bens tombados. Este evento teve grande significado para a história e a cultura da cidade já que ali se instalaram os primeiros povoados que surgiram na região, onde aconteceu a ocupação do território em que foi formada a sociedade suzanense, ainda antes da chegada da estrada de ferro.

As pesquisas revelaram que a primeira igreja construída, ainda de taipa, foi resultado dos anseios da sociedade que vinha se formando a partir da mineração. Conforme indicação das evidências históricas do século XVII, teria sido encontrado ouro de aluvião nas proximidades do que hoje é o Baruel. Como consequência da concentração de mineradores, e diante da necessidade de um local para professar a fé dos habitantes, foi instalada a capela no entorno da comunidade.

Por tantas histórias e registros, o tombamento foi aprovado por unanimidade pelos integrantes do Compac e passou a constar na lista de patrimônios reconhecidos por esse mesmo processo, que inclui a Academia Terazaki, o Conjunto Histórico da Fazenda Sertão, em Palmeiras, o primeiro Paço Municipal, no centro, onde hoje funciona o prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e o Yakisoba de Suzano.

O secretário municipal de Cultura enalteceu a comunidade que tanto esperou por esse momento. “Temos que dedicar o trabalho aos moradores que mantiveram e respeitaram as tradições do local. Aqui estão reunidos elementos históricos para a identidade da cidade. Por isso, é um momento especial em que podemos celebrar o resgate do passado e o avanço do trabalho que proporciona tal reconhecimento”, frisou.

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou do apoio que foi dado para o trabalho do Compac nos últimos anos. “A Cultura de Suzano tem abraçado os estudos que sempre buscaram valorizar os patrimônios da cidade. Nossa gestão deu início aos processos de tombamento, que tiveram continuidade com o prefeito Pedro Ishi. Suzano tem se tornado um exemplo de como olhar pra frente sem esquecer do seu passado”, pontuou Ashiuchi.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que o tombamento do Baruel atrai a atenção desta parte da cidade que é tão importante para a população. “Suzano sempre foi conhecida por sua projeção na área da indústria e do comércio, mas nossa cidade tem uma história que vai muito além desse viés. Temos muito a contar sobre tudo que aconteceu em nosso território e sobre os bens que foram cultivados nos últimos séculos. Essa valorização colocará esse local em evidência e dará oportunidade para que mais suzanenses e visitantes de outros locais possam apreciar essas tradições”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.