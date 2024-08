Pedro Ishi debate ideias com a população para o desenvolvimento econômico

O candidato a prefeito, Pedro Ishi (PL), realizou nesta quinta-feira uma reunião para discutir o desenvolvimento com geração de emprego e renda e criar iniciativas voltadas ao turismo e à agricultura que contribuam para a evolução da qualidade de vida da população.

Na linha de frente da coligação estão os candidatos a prefeito Pedro Ishi (PL) e a vice-prefeito Said Raful (PSD), que, com os 200 nomes que devem disputar a eleição para vereador, construíram o plano de governo que norteará os próximos quatro anos. Dentro do tema sobre Desenvolvimento Econômico também foram debatidos a agricultura, a geração de emprego e de renda e o turismo. O evento ocorreu novamente no Comitê Central, localizado na rua Baruel, 430, e contou com as presenças de Pedro e Said e de cerca de cem pessoas, que participaram das discussões e apresentaram propostas a serem analisadas e integradas.



Suzano é o município do Alto Tietê que mais gerou emprego desde 2017, fruto da vinda de novas empresas, da manutenção das já existentes e do incentivo aos empreendedores individuais em parceria com o Sebrae, por meio do posto Sebrae Aqui, que foi classificado no ano passado como a 18ª melhor unidade do Estado de São Paulo. Ainda assim, há outras iniciativas a serem feitas e continuadas, por isso o documento que irá nortear o próximo governo prevê destaques para contribuir com a sequência do trabalho realizado pela atual gestão.



Entre eles estão a continuidade dos processos de desburocratização e informatização na cidade; a criação do Centro Público de Economia Criativa, para atrair, desenvolver e disseminar iniciativas deste setor, com incubadoras polo e startups; a garantia das atividades do Banco do Povo Paulista, como serviços de financiamento e fomento de pequenos empreendedores; a promoção de ações conjuntas em prol dos centros comerciais; a execução de iniciativas de acesso ao emprego e à geração de renda; o fortalecimento dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura local e da assistência técnica aos produtores rurais; a implantação de um Centro de Unificado de Serviços (Centrus) em Palmeiras; a articulação para atrair agências bancárias para as regiões norte e sul da cidade e promover ações voltadas ao desenvolvimento na área do futuro prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; e o estímulo e o apoio para criação de circuitos turísticos.



O documento ainda destaca a promoção à sinalização específica para atrativos turísticos do município; a valorização da Vila Baruel, tornando-a um centro turístico, espaço de educação ambiental e valorização da memória material e imaterial da cidade; a divulgação das festas tradicionais de Suzano; a potencialização do turismo de negócios; a instalação de um centro de eventos no Parque Municipal Max Feffer; a promoção do turismo rural em Palmeiras; o incentivo necessário para a instalação de novas empresas em Suzano e para estimular a permanência das já instaladas, gerando emprego e desenvolvimento; a implantação do Net Work Suzano para estimular o relacionamento e a geração de negócios entre as empresas estabelecidas no território; e a ampliação do PAA municipal e o fortalecimento do PAA federal, reforçando a agricultura local.



Do público que foi assistir, ainda vieram propostas sobre um programa de economia circular para logística reversa, criação de um posto virtual da Receita Federal na cidade, instalação de um Sebrae em Palmeiras, dentre outros pedidos.



O prefeito Rodrigo Ashiuchi aponta que há muito o que celebrar, mas também ressaltou que este é um trabalho que não deve retroagir e que, por isso, a continuidade é fundamental para o crescente desenvolvimento da cidade. “Fizemos bastante nesses quase oito anos, mas é sempre possível realizar mais. Encontramos um bom caminho para seguir, com o fortalecimento do emprego e a geração de vagas do trabalho formal. Agora é preciso aprimorar ainda mais, por isso acredito que Pedro Ishi é a melhor escolha para Suzano seguir avançando, focando no fortalecimento da nossa economia e na melhoria da vida da população”, disse.



Pedro Ishi ratificou as ações criadas durante a atual gestão e reiterou que fará o que for necessário para que Suzano siga avançando. “Sempre há espaço para evoluir e temos ciência de que esta será uma parte do trabalho bem desafiadora porque estamos dentro da Grande São Paulo e competimos com cidades consolidadas e que podem oferecer uma boa infraestrutura para atrair empresas e, consequentemente, criar empregos. Mas vamos trabalhar para que isso penda também a nosso favor e possamos gerar cada vez mais postos de trabalho”, finalizou o candidato.



As próximas reuniões ocorrerão na terça, quarta e quinta-feira da semana que vem (03, 04 e 05/09), das 18 às 20 horas, com os temas Assistência e Desenvolvimento Social; Esportes e Lazer; Planejamento Urbano e Habitação; e Meio Ambiente. A população também pode contribuir enviando sugestões por meio do site pedrosuzano22.com.br.