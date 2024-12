Pedro Ishi define Afrânio Evaristo como chefe de Gabinete em Suzano

O advogado Afrânio Evaristo da Silva foi confirmado neste sábado (14/12) pelo prefeito eleito Pedro Ishi como chefe de Gabinete de seu governo, cargo que ocupa desde 2017. A definição tem como principal motivo o trabalho desempenhado ao longo dos oito anos da gestão Rodrigo Ashiuchi, sendo essencial no apoio ao chefe do Executivo na busca por todas as conquistas e avanços registrados no período.

Pós-graduado em Direito e Processo Eleitoral, o advogado, que também ocupou a titularidade da Secretaria de Segurança Cidadã de forma interina entre 2022 e 2024, soma uma série de experiências administrativas e políticas que o credenciam a seguir na função. A exemplo, antes de buscar sua formação acadêmica, Afrânio Evaristo dedicou 14 anos de sua vida à Segurança Pública no governo estadual enquanto servidor. Após isso, chegou ao cargo de secretário parlamentar e assessor político nas esferas federal e estadual, trabalhando por mais de seis anos na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), antes de assumir a chefia de Gabinete em Suzano no início da gestão Rodrigo Ashiuchi, em 2017.

Segundo ele, atuar no apoio ao atual prefeito e ter a oportunidade de seguir nesta posição para o mandato de Pedro Ishi é uma honra. “Enquanto chefe de Gabinete ao longo dos dois mandatos do prefeito Rodrigo, pude acompanhar diretamente toda a evolução da cidade, sempre ajudando nas tratativas e monitorando os processos que envolveram, por exemplo, as entregas da Arena Suzano e da Marginal do Una e a reestruturação do Parque Max Feffer. Será um prazer seguir nesta função e colaborar com o crescimento do município”, comentou.

Pedro Ishi aponta que a manutenção de Afrânio Evaristo no cargo representa a continuidade de um importante trabalho de retaguarda para a sua gestão. “Dentro da administração municipal, um Gabinete eficiente, que age de forma integrada e complementar aos diversos setores do governo, pode fazer a diferença para agilizar uma série de processos e eu confio no Afrânio Evaristo para seguir cumprindo este papel como ele muito bem desempenhou ao longo da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi”, destacou.

Ashiuchi ressaltou ainda que o Gabinete, responsável pela gestão de equipamentos como o Parque Max Feffer, seguirá em boas mãos. “Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho e, enquanto prefeito, pude contar com apoio do advogado Afrânio Evaristo e de todos do Gabinete que, como já dito, tem na eficiência sua principal qualidade. Estamos falando de um profissional de confiança que foi essencial para o nosso mandato e assim será, novamente, com o nosso próximo prefeito”, finalizou.

Perfil

Afrânio Evaristo da Silva é advogado, natural de São Paulo e chefe de Gabinete em Suzano. Iniciou sua trajetória profissional como servidor público estadual e dedicou 14 anos de sua vida à área da segurança pública no governo do Estado de São Paulo antes de voltar-se exclusivamente ao Direito, concluindo a graduação na Universidade Braz Cubas (UBC), em Mogi das Cruzes.

O advogado ainda é pós-graduado em Direito e Processo Eleitoral, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais, colecionando experiências como secretário parlamentar e assessor político nas esferas federal e estadual, trabalhando por mais de seis anos na Câmara dos Deputados, em Brasília, no Distrito Federal.

No Alto Tietê, o profissional também atuou por 11 anos como conciliador e mediador no Juizado Especial Cível e Criminal de Ferraz de Vasconcelos e como consultor jurídico na área eleitoral. Em 2017 assumiu a chefia de Gabinete da Prefeitura de Suzano, junto ao prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Desde então, Afrânio Evaristo se dedica exclusivamente à administração municipal, contribuindo em diferentes setores da prefeitura. Entre suas principais experiências estão o comando da Controladoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, pasta interinamente chefiada desde 2022.