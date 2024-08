Pedro Ishi e Ashiuchi iniciam encontros para debater proposta com a população

A coligação suprapartidária “Junto para Suzano seguir avançando” começa nesta terça-feira (27/08) uma série de dez encontros com a população para divulgar o plano de governo elaborado para a candidatura de Pedro Ishi (PL) à Prefeitura de Suzano, e que já está registrado na Justiça Eleitoral, mas, também, para debater junto aos moradores quais os outros projetos, programas e ações que precisam ser implementados na cidade. O público que desejar colaborar de maneira online também poderá acessar o site oficial www.pedrosuzano22.com.br.

As reuniões vão ocorrer no Edifício Nacional, localizado na rua Baruel, 430, na região central, às terças, quartas e quintas-feiras, sempre das 18 às 20 horas. Os encontros terão a presença de Pedro Ishi, do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e do candidato a vice-prefeito Said Raful (PSD).

A chapa formada para disputar a eleição municipal deste ano, marcada para 6 de outubro, conta com 200 candidatos e é o maior grupo político de Suzano. Os partidos que compõem a coligação são PL, PSD, MDB, PP, DC, Republicanos, União Brasil, PRD, Avante e PSB.

Para a primeira conversa o tema será Educação; o segundo evento ocorrerá no dia 28 (quarta-feira), sobre Cultura e Diversidade; e na última reunião da semana, no dia 29 (quinta-feira), os assuntos serão Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Turismo e Geração de Emprego.

Na semana seguinte, em 3 de setembro (terça-feira), o debate ficará em torno da Assistência e Desenvolvimento Social; um dia depois, na quarta-feira (04/09), o tema será Esportes e Lazer; por fim, a semana de discussões termina no dia 5 (quinta-feira) com discussões sobre Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Habitação.

O terceiro ciclo começa em 10 de setembro (terça-feira), com debates sobre a Saúde; no dia seguinte (11/09), será a vez da Segurança Cidadã entrar na roda de conversa; Transporte e Mobilidade Urbana, no dia 12 (quinta-feira), finalizam os debates.

Para encerrar as discussões, o último encontro ocorrerá no dia 17 (terça-feira) e vai abranger a Juventude e as Políticas para Mulheres.

Para participar não é preciso se cadastrar, basta chegar ao local com antecedência. Os participantes poderão ouvir as propostas do plano de governo e fazer considerações e perguntas sobre o conteúdo.