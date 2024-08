Pedro Ishi promete novas UBSs e escolas e prega continuidade

A ampliação de creches e de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) está no radar do candidato a prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL). Durante a sabatina no Diário de Suzano, nesta terça-feira (27), o candidato pregou continuidade no trabalho do atual prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PL), figura bastante presente durante sua campanha.

“É um excelente prefeito. Apesar de não ficar mais no cargo, ele assumiu o compromisso de continuar ajudando a cidade. Ele vai continuar como nosso mentor. Sabemos da evolução e tenho certeza de que a cidade seguirá evoluindo”, destacou Pedro Ishi.

Pedro Ishi firmou o compromisso de construir novas creches na cidade, se eleito. Uma das propostas é a abertura de 1.500 vagas nas creches e a ampliar as conveniadas. Ele adiantou os bairros que devem receber novas unidades de ensino, como a Vila Urupês e o Jardim Ikeda. Além disso, juntamente com o Estado, o candidato fala da construção de uma escola estadual no Miguel Badra. Ele destacou a parceria com o Estado como fator que poderá ajudar na conquista.

“Até o fim do mandato, o objetivo é criar 1.500 vagas nas creches. Trazer uma para a Vila Urupês e para o Jardim Ikeda. Será muito importante para atender as crianças nesses bairros. Também lutaremos por uma escola do Estado na região do Miguel Badra. Queremos essa oportunidade. Nossa parceria com o governo é a melhor possível”, disse.

Bairros como o Jardim São José, São Bernardino e a região da Casa Branca devem receber novas creches conveniadas, caso vença as eleições. Além disso, o candidato quer construir um Polo de Educação Ambiental. “Temos uma área dentro do Parque do Mirante onde pretendemos construir um parque ambiental. O espaço poderá ser utilizado para aulas. Queremos levar educação ambiental para as crianças”, afirmou.

Saúde

O candidato quer ampliar o número de UBSs no município e destacou a implantação da UPA 24 horas em Palmeiras. As obras, segundo o candidato, devem ser autorizadas ainda este ano pelo atual prefeito. “É uma região que está longe do Centro e precisa de uma unidade 24 horas. Quero ter a oportunidade de inaugurar a UPA. Vai ser um momento de muita emoção”.

De acordo com o candidato do PL, foi realizado um mapeamento dos locais que receberão as novas unidades: as UBSs Parque do Colégio, Boa Vista, Jardim Saúde e Recanto São José, além da unidade no Novo Colorado (em andamento).

O Hospital e Maternidade de Suzano (antiga Santa Casa) foi um dos temas relacionados à saúde. A unidade tem sido alvo de críticas. Pedro Ishi se defendeu das e, se eleito, quer transformar a unidade em uma referência em maternidade. “Os candidatos que vieram demonstraram não conhecer sobre o assunto. A Santa Casa sempre atendeu como parte filantrópica e particular. A empresa que se estabeleceu hoje vai utilizar a parte particular. Temos um projeto visando a criação de mais leitos de UTI infantil. Vamos aumentar as cirurgias e transformar ele em uma referência em maternidade”.

Entre outras propostas para a saúde, está a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê para atendimento ao público; criação de três novas unidades para atendimento primário e a regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). “Será uma de nossas cobranças. Não é justo o paciente fazer uma longa viagem para fazer uma cirurgia. Temos hospitais na região que podem fazer essa maximização do serviço”, pontuou.

Outras propostas

Para a segurança pública, ele prometeu reforçar a Guarda Civil Municipal (GCM), com carros blindados, armas de grosso calibre, alémda construção de uma base em Palmeiras. O candidato disse ainda que pretende implantar um software de reconhecimento facial e integrar câmeras de comércios e residências ao Centro de Serviço Integrado (CSI). Dentro da corporação, o objetivo é valorizar o agente e fazer com que ele tenha perspectiva de crescimento.

Se eleito, o candidato afirmou que não aumentará o valor do IPTU e descartou a implantação da “tarifa zero”. “Prometer tarifa zero é uma irresponsabilidade. Estamos falando de R$ 12 milhões por mês. Não é possível fazer”.

Uma das novelas em Suzano é a construção do calçadão, no Centro da cidade. Contudo, o assunto requer uma discussão antes da execução. “Isso está no radar, mas é preciso uma discussão maior com comerciantes e com a população”, concluiu.