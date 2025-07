Pedro Ishi recebe deputado Delegado Da Cunha para oficializar repasse de R$ 100 mil à Segurança

O prefeito Pedro Ishi recebeu na última sexta-feira (25/07), no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, o deputado estadual Carlos Alberto da Cunha, o Delegado Da Cunha, para oficializar o repasse de R$ 100 mil destinados à compra de armamentos para a Guarda Civil Municipal (GCM). O recurso será utilizado na aquisição de oito fuzis, ampliando o poder de atuação da corporação frente a ocorrências de alta complexidade. O encontro foi acompanhado pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Durante a visita, o parlamentar destacou o compromisso com a segurança pública do município. O investimento foi viabilizado por meio de emenda parlamentar, atendendo a uma solicitação da pasta suzanense. Com os novos armamentos, a GCM reforça sua estrutura operacional, que já vem sendo modernizada nos últimos anos.

A compra dos fuzis tem como objetivo proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes, além de ampliar a capacidade de resposta da corporação em situações críticas, como confrontos armados e apoio a operações conjuntas com outras forças de segurança. Os equipamentos devem ser adquiridos após os trâmites de licitação.

Após a visita no gabinete, o parlamentar foi apresentado à Central de Segurança Integrada (CSI), onde conheceu o sistema de monitoramento da Prefeitura de Suzano, que é integrado com o sistema Muralha Paulista, do Governo do Estado, além de ver de perto o funcionamento das câmeras próprias, instaladas nas ruas e nas escolas municipais.

De acordo com o secretário, a medida representa um avanço significativo. “Esse repasse chega em um momento importante. A aquisição desses fuzis eleva o nível técnico da nossa Guarda e garante mais segurança para os agentes e para a população”, afirmou Balbino.

O prefeito também destacou a parceria com o deputado e os investimentos contínuos na área. “O apoio do Delegado Da Cunha demonstra que estamos no caminho certo. Segurança é prioridade em nosso governo, e fortalecer a GCM é uma das formas mais eficazes de cuidar da nossa cidade”, declarou Pedro Ishi.

O encontro também contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, além de representantes da GCM e técnicos da administração municipal, que discutiram outros projetos voltados à segurança e ao fortalecimento institucional da corporação.