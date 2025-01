Pedro Ishi reforça parceria com entidades nipo-brasileiras durante encontro no Bunkyo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou na manhã desta quinta-feira (23/01) do 4º Encontro de Entidades Nipo-Brasileiras de Suzano, que aconteceu na sede da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no bairro Parque Suzano. O chefe do Poder Executivo municipal aproveitou a oportunidade para reforçar a parceria com os dirigentes das associações da cidade visando à organização do calendário de eventos previstos para 2025, que inclui a Festa da Cerejeira, a Festa da Dália, o Festival Bunka Matsuri, a Festa das Nações e a Festa das Lanternas. O secretário municipal do Meio Ambiente, André Chiang, e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, também estiveram no local.

Dentre os integrantes de entidades que marcaram presença podem ser citados o anfitrião da atividade, o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, o presidente do Bunkyo São Paulo, Renato Ishikawa, e o presidente da Fundação Kunito Miyasaka, Roberto Nishio.

A atividade também foi prestigiada por representantes das seguintes associações: Instituto Nikkey do Alto Tietê, Associação Cultural Chinesa de Suzano, Aceas Nikkey, Rotary Clube de Suzano, Rotary Clube Satélite de Suzano Baruel, Rotary Clube Suzano Sul, Templo Central Nambei Honganji de Suzano, Templo Honpa Hongwanji de Suzano, Templo Budista Nambei Jomyoji, Seicho-No-Ie do Brasil Suzano, Associação Suzano Kongoji Gakuen, Casa de Repouso Ipêlandia Home Suzano, Associação Okinawa de Suzano, Sindicato Rural de Suzano, Associação Nikkey de Palmeiras - Fukuhaku Sonkai, e Associação dos Rotarianos de Suzano.

Festividades

Algumas das celebrações tradicionais que têm relação com a cultura oriental já fazem parte do calendário de eventos da cidade. Uma delas é a Festa da Cerejeira, com suas atrações gastronômicas e premiações no Bunkyo, que inclui o concurso de Miss Cerejeira. Outra é a Festa da Dália, um evento beneficente realizado na Casa de Repouso Suzano (Ipelândia Home) e promovido pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, que arrecada alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura.

A programação ainda prevê o Bunka Matsuri, um festival realizado pela Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas) Nikkey e pelo Centro Educacional Nipo-Brasileiro de Suzano (Cenibras), que conta com apresentações artísticas, feira de produtos e serviços, e comidas típicas japonesas. A comunidade oriental também participa da Festa das Nações, um evento anual organizado pelo Rotary Club de Suzano, que promove uma celebração cultural, com gastronomia, apresentações e incentivo ao trabalho voluntário.

O calendário reserva para o último mês do ano, a Festa das Lanternas, um evento realizado pelo Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, que celebra a cultura japonesa e a importância do templo, um dos mais antigos da cidade.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância das associações nipo-brasileiras para a cultura da cidade. “Nosso objetivo é manter um diálogo constante com as entidades que representam a comunidade oriental em nosso município, que contribuíram para a formação da nossa identidade e fazem parte da história da cidade. Tivemos um encontro muito produtivo, que abriu caminhos para a parceria que estaremos cultivando ao longo dos próximos anos”, ressaltou Ishi.