Pedro Ishi tem 55,4%, Walmir 10,1%, Gerice 9,3% e Zambotto 6,3%

O pré-candidato à Prefeitura de Suzano, Pedro Ishi (PL), lidera pesquisa de intenção de votos pelo Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com o primeiro levantamento oficial realizado na cidade para as eleições municipais deste ano, o candidato de Rodrigo Ashiuchi tem 55,4%, podendo definir o pleito em primeiro turno, que ocorrerá no dia 6 de outubro (domingo).

A primeira pesquisa eleitoral de Suzano, registrada pela Paraná Pesquisas (TSE/nº SP-00947/2024), aponta vantagem do pré-candidato Pedro Ishi, apoiado pelo atual prefeito Rodrigo Ashiuchi, que finaliza seu segundo mandato no município com uma avaliação de 87,5% dos munícipes que consideram o governo ótimo, bom e regular, sendo 69,2% de ótimo e bom - um recorde histórico em Suzano.

Em um primeiro cenário estimulado (Gráfico 1), Pedro tem 55,4% das intenções de voto, enquanto Walmir Pinto (PV) aparece em segundo com 10,1%.

O nome é seguido por Gerice Lione (PODE), com 9,3%, e Caian Zambotto, o Dr. Zambotto (PSOL), que tem 6,3%. O levantamento ainda destaca que "Não Sabe" ou "Não Respondeu" representam 7,9% e "Nenhum/Branco/Nulo" são 11%.

Já em um segundo cenário (Gráfico 2), a pesquisa traz Pedro com 55,6%; Walmir Pinto com 10,1%; Gerice Lione com 9,4% e Derli Dourado com 5,9%. Os entrevistados que "Não sabe" ou "Não respondeu" são 7,6%, enquanto "Nenhum/ Branco/Nulo" somam 11,4%.

Ainda de acordo com o levantamento, Pedro também tem a menor rejeição entre os pré-candidatos (Gráfico 3). Nesta medição, com resposta múltipla, ou seja, o entrevistado poderia escolher mais de uma opção, a pesquisa traz Walmir Pinto com 24,6% de rejeição; Derli Dourado com 20,9%; Gerice Lione com 19,6%; Dr. Zambotto com 18,6% e Pedro Ishi com 14,9%. Os que "Não sabe" ou "Não Respondeu" têm 34,7% e os que disseram que "Poderia Votar em Todos" somam 7,0%.

Os números expressivos de Pedro nos dois cenários podem ser atribuídos à avaliação do governo de Rodrigo Ashiuchi, que tem uma aprovação direta de 79,7% - e, em comparação com a intenções de votos de Pedro, com 55,4%, nota-se que ainda há um grande potencial de transferência de votos. Tal performance de Ashiuchi pode ajudar o pré-candidato Pedro Ishi nesta eleição, sendo o nome apoiado pelo atual prefeito para dar continuidade à administração municipal.

Apoio do Presidente Lula (PT) e Marcelo Candido (PSOL)

O ex-prefeito Marcelo Candido, que também atuará como liderança nestas eleições, sofre com problemas jurídicos e isso parece que já reflete neste começo da corrida eleitoral.

No quadro abaixo, temos algumas lideranças que somam mais, como Ex-Presidente Bolsonaro e o atual Governador Tarcísio e outros que não estão somando como apoiadores, como o presidente Lula e o ex-prefeito Marcelo Candido.

Analisando o quadro acima, percebe-se que o ex-prefeito Marcelo Candido e o Presidente Lula, são os que exercem menor força de apoio, como lideranças políticas para seus pré-candidatos. Vale lembrar que Marcelo Candido ainda está impedido pela justiça de ser candidato devido a processos em andamento.

Dados da Pesquisa

A pesquisa de opinião pública foi realizada no município de Suzano, com coleta de dados realizada por meio de entrevistas pessoais entre os dias 07 e 12 de junho de 2024.

A amostra é representativa da população da área pesquisada e foi selecionada em duas etapas. Na primeira etapa houve um sorteio probabilístico das localidades em que as entrevistas foram realizadas pelo método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população residente nas localidades como base para essa seleção. Na segunda etapa, a seleção dentro da localidade, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal.

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 700 eleitores. Tal amostra representativa do município de Suzano atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.