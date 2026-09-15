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Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
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Cidades

Pedro Ishi vistoria pontos de drenagem

Prefeito acompanhou o escoamento na Jorge Bei Maluf e na Marginal do Una

15 setembro 2026 - 06h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
REGIÕES Equipes estiveram em monitoramentoREGIÕES Equipes estiveram em monitoramento - (Foto: reproduçao/redes sociais)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), vistoriou neste sábado (12) pontos de drenagem e escoamento de águas da cidade durante o período de fortes chuvas. Acompanhado de secretários municipais e da Defesa Civil, o chefe do Executivo esteve na avenida Jorge Bei Maluf e na Marginal do Rio Uma para verificar o funcionamento dos sistemas de drenagem e os pontos considerados de atenção.

Segundo o prefeito, o acumulado de chuva registrado no município já havia ultrapassado 150 milímetros. Durante as vistorias, Ishi afirmou que o fluxo das águas estava ocorrendo normalmente nos locais visitados, mas ressaltou que as equipes municipais permanecem em alerta para acompanhar possíveis ocorrências.

Na avenida Jorge Bei Maluf, o prefeito destacou a obra de drenagem realizada no fim do ano passado. De acordo com ele, a estrutura beneficia moradores de regiões como Jardim Natal, Jardim Belém e Vila Amorim, permitindo que parte das águas das chuvas passe por baixo da linha férrea e siga em direção à avenida.

Outro ponto vistoriado foi a Marginal do Una. No local, Ishi acompanhou o fluxo das águas ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, do secretário de Segurança, Francisco Balbino, do diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler, e das equipes municipais.

Prefeito aprova serviços contra enchentes realizados durante o ano 

O prefeito Pedro Ishi (PL) afirmou que os serviços preventivos realizados durante o ano contribuíram para o funcionamento da drenagem. Entre as ações citadas está a retirada de aproximadamente 10 mil toneladas de resíduos de bueiros e bocas de lobo.

De acordo com Ishi, as equipes da Prefeitura também atuaram simultaneamente em regiões como Jardim Amazonas, Miguel Badra, Parque Maria Helena e Jardim Maitê, enquanto o município permanece em monitoramento devido aos altos índices de chuva.

Em outro momento da vistoria, na região da avenida Jorge Bei Maluf, o prefeito também informou que havia acompanhado um ponto de drenagem no Rio Guaió. Segundo ele, a água estava escoando bem, mas ainda havia pontos de alerta na cidade. “Estamos acompanhando 24 horas”, afirmou.

 

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