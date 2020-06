Personagem do desenho japônes Pokémon, Charizard, aparece de máscara em Suzano

O personagem Charizard, conhecido como Lizardon no Japão, criatura fictícia da franquia Pokémon, recebeu uma máscara de proteção na Praça dos Expedicionários, região central de Suzano.

Foi uma forma de estimular o uso do acessório para evitar a contaminação da Covid-19. Não se sabe quem colocou a máscara na estátua.

Desde 2018, o surgimento de estátuas dos personagens do Pokémon tem chamado atenção em Suzano.

A última apareceu neste ano. Foi encontrada na Rua 15 de novembro, região central da cidade. A estátua está na frente de uma hamburgueria. O Pokémon da vez é um Larvitar, que está sobre uma base que diz "um Larvitar selvagem aparece".

Não se sabe ao certo quem são os responsáveis pela aparição das estátuas na cidade. De acordo com informações da Prefeitura de Suzano, no início deste ano, um grupo de fãs teve a iniciativa, pediu autorização a Secretaria de Cultura que permitiu a colocação das estátuas. Para algumas pessoas e fãs do anime, Suzano já se tornou a "capital nacional do Pokémon".