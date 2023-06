Pesquisa de comportamento de consumo para o Dia dos Namorados

O Observatório de Preços realizou uma pesquisa com foco no Dia dos Namorados (12 de junho) buscando compreender os hábitos de consumo relacionados com a data dos pesquisados.

A pesquisa foi realizada com 150 pessoas entre os dias 30 de maio e 5 de junho e contou com a colaboração de moradores de várias cidades do Alto Tietê, além do município de São Paulo. Moradores de Suzano foram os predominantes na população estudada com 64% de participação, seguido por Mogi das Cruzes com 14,7% e terceiro lugar em número de participantes ficaram as cidades de Poá e a Capital de São Paulo com 8% de respondedores.

Em relação ao estado civil dos participantes, 35,6% se declarou namorando, 32,2% casados, 28,2% solteiros e 4% em fase inicial de relacionamento. Dados que podem explicar a razão pelo qual 70% dos pesquisados responderam que pretendem comemorar o Dia dos Namorados.

A pesquisa também permitiu compreender que entre os entrevistados que as duas opções mais prováveis de presentes são Vestuário/Roupas e Jantar/Almoço ambos com 35,7% das escolhas, seguidos pelo Chocolate com 20,9% e as flores com 7,8% das escolhas.

A previsão de gastos com a data também mostrou pretensão de gastos de até R$ 100,00 reais e de até R$ 200,00 reais com 41,5% das escolhas, a opção de até R$300,00 reais representou 10,8% e 5,4% dos pesquisados pretendem gastar mais de R$ 400,00 reais com presentes.

O Observatório buscou compreender a diferença entre o que foi gasto em 2022 e a intenção de gastos para 2023. Verificamos que a parcela que gastou acima de R$ 300,00 foi maior em 2022 quando comparada a pretensão de gastos para 2023 (10,8% x 15,6%). Porém o comportamento de gastos entre presentes na faixa de R$100,00 a R$200,00 continuou entre as principais escolhas com 68,9% das respostas.

É possível observar que em 2023 os restaurantes e o comércio em geral poderão ter um fim de semana promissor devido à data comemorativa, e, que possivelmente na data, os restaurantes tenham o seu ponto alto. É possível apontar que o consumidor está animado e disposto a gastar nesta data, entretanto, fica uma pequena questão para reflexão:

Estaria o custo de vida mais alto e a renda do consumidor estável (sem o reajuste necessário) influenciando nas escolhas e nos valores a serem gastos?

Se comparados os dados de 2022 com 2023 uma parcela maior dos entrevistados afirmou que gastou mais em 2022 do que pretende gastar neste ano.

Por fim, é possível dizer que ao menos na região entre Suzano e Mogi das Cruzes, o movimento proporcionado pela data do Dia dos Namorados deve proporcionar um momento de maior faturamento aos comerciantes em geral e aos donos dos restaurantes locais. Os presentes na sua maioria ficarão na faixa entre R$100,00 e R$200,00 e os itens presenteados serão predominantemente no seguimento de vestuário.