Cidades

Pesquisadores japoneses visitam Câmara para estudo sobre integração nipo-brasileira

Município de Suzano foi escolhido como objeto de um estudo etnográfico

16 setembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Pesquisadores japoneses visitam Câmara para estudo sobre integração nipo-brasileiraPesquisadores japoneses visitam Câmara para estudo sobre integração nipo-brasileira - (Foto: Divulgação)

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), recebeu nesta terça-feira (16) a visita dos professores Leiko Matsubara Morales, da Universidade de São Paulo (USP), Fumitaka Iwanami, da Universidade Komazawa, e Yoko Kino, da Universidade Toyo. Os pesquisadores estão desenvolvendo um projeto de pesquisa conjunto sobre a presença e a integração da comunidade nipo-brasileira no país, e o município de Suzano foi escolhido como objeto de um estudo etnográfico.

A visita foi acompanhada por Silvia Mizobuti e pelo vice-presidente do Bunkyo de Suzano e CEO da Senshi Brasil, Fernando Brandão, que auxiliam na articulação local da pesquisa. 

O presidente Artur Takayama agradeceu a visita e ressaltou que a Câmara está de portas abertas para iniciativas que valorizem a história da imigração japonesa e fortaleçam os laços entre Brasil e Japão. “Suzano tem orgulho de suas raízes e da contribuição da comunidade nipo-brasileira para nossa cidade. Essa pesquisa certamente ajudará a preservar e difundir essa história para as próximas gerações”, afirmou.

