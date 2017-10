Plano para aproveitar áreas sob o Rodoanel é paralisado na região

Os planos para aproveitamento das áreas sob o Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas, em Suzano, estão estagnados. De acordo com a administração municipal, o processo não teve avanço e nem continuidade porque a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) propõe repassar a responsabilidade do espaço às cidades que decidirem utilizar para fins de lazer. As sugestões para o uso do local são debatidas desde 2015 por Itaquaquecetuba, Poá e o município suzanense, que possui o maior trecho de pista elevada. O redor da via é de responsabilidade da concessionária SPMar.

Em junho do ano passado, a Artesp aprovou a ideia de ocupação sob os viadutos. O intuito seria projetar ciclovias, comércio, bancos, entre outros aparelhos. De acordo com o órgão, atualmente, estão em curso negociações entre a SPMar e as prefeituras de Poá, de Ribeirão Pires e da Associação das famílias do Jardim Roseli, em Itaquá. "Por enquanto, as negociações estão em estágio inicial. Assim que os projetos forem apresentados pelos interessados à SPMar serão posteriormente encaminhados à Artesp para avaliação técnica", informou.

Quanto à Suzano, em janeiro deste ano, o município passou a analisar as possibilidades de encaminhar novos projetos à Artesp que exige ações precedidas de medidas de segurança, devidamente detectadas após uma análise técnica no espaço. Para tanto, qualquer proposta apresentada deve ser viável correspondendo ao convênio da cidade com a concessionária.

Entre as exigências do órgão regulador está a preservação do acesso às peças do viaduto, para inspeções de rotina, além de uma área reservada ao uso durante possíveis eventualidades, como reparos e reformas.