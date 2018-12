Plano para Preservação da Mata Atlântica busca participação da sociedade civil

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano está buscando participação da sociedade civil para criação de um grupo que vai auxiliar na elaboração do Plano para Preservação da Mata Atlântica (PMMA). O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (14), no auditório da Faculdade Piaget, durante lançamento do projeto. Os trabalhos foram acompanhados pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e seu vice Walmir Pinto, que também responde como secretário-interino da pasta.

Segundo a diretora de Meio Ambiente de Suzano, Solange Wuo, os interessados já podem se inscrever na sede da pasta (rua Paulo Portela, 210 - centro) ou pelo telefone 4745-2055, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. “Planos participativos só elevam a condição das políticas ambientais do município. A sociedade vai poder traçar os detalhamentos dos trabalhos e acompanhar o desenvolvimento das metas e etapas que terão que ser atingidas, conforme as demandas”, destacou.

O grupo, que será formado no começo de 2019 por membros da sociedade civil interessados pelo tema, vai pertencer ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) e atuar juntamente com a administração municipal. A primeira reunião com os integrantes será prevista para a segunda quinzena de janeiro, onde já será possível definir o cronograma de trabalho.

Durante o evento, além da apresentação do PMMA, que vai tratar das áreas de preservação ambiental do bioma localizadas no município com base na Lei Federal 11.428/2006, a pasta destacou o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente, da SOS Mata Atlântica e da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), bem como do Comdema, de organizações não-governamentais (ONGs) e de universidades.

Em seu discurso, o chefe do Executivo suzanense esclareceu que a partir desse grande projeto, Suzano vai poder receber investimentos direcionados ao Meio Ambiente e ao Ecoturismo. “Vale destacar, inclusive, que vamos conseguir trabalhar na recuperação de várias áreas ambientais da cidade, como por exemplo a Lagoa Azul e o Mirante do Sesc. A ideia é ser referência nacional na questão ambiental. É importante salientar que pensamos no desenvolvimento de Suzano, sem deixar a preservação da natureza de lado”, observou Ashiuchi.

O prefeito suzanense também lembrou que na manhã desta sexta-feira, esteve em São Paulo para assinar um convênio de repasse de R$ 980,1 mil do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). “O recurso será empregado na contratação do estudo de alternativas para a compensação financeira aos municípios que são afetados pela Lei Estadual de Proteção de Mananciais, em especial, os produtores de água”, informou.