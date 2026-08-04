Polo de Música e Audiovisual alcança mais de 6,5 mil pessoas em um ano

O Polo de Música e Audiovisual se consolidou como referência na produção e na formação artística entre abril de 2025 e abril de 2026, com atividades desenvolvidas no espaço instalado no Cineteatro Wilma Bentivegna

Nestes 12 meses, as ações desenvolvidas por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Se Liga alcançaram um total de 6.584 pessoas, com 64 produções realizadas; quatro cursos, com carga horária de 30 horas cada; 12 oficinas ministradas; cinco palestras proferidas; e 160 horas de atividades práticas.

O incentivo à arte se amparou em diferentes estratégias, como o fomento a cineclubes, com sessões comunitárias, debates e encontros educativos; contribuição à música local e a novos artistas; realização de festivais de música, saraus e ações de circo; apoio à Secretaria Municipal de Comunicação Pública, com 40 locações de estúdio para produção de vídeos das intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras); e suporte à Secretaria Municipal de Educação, com sessões de cinema.

Outra iniciativa especial se deu com a proposta do “Festival do Minuto”, que chegou ao Polo para apresentar a produção de vídeos com duração máxima de 60 segundos, reunindo trabalhos de cineastas profissionais e amadores. O objetivo foi demonstrar como grandes ideias, emoções e reflexões podem ser expressas em um curto espaço de tempo.

Entre outras atividades desenvolvidas, podem ser destacados o “Cine 3ª Idade”, com sessões especiais para esse público, trazendo clássicos que despertam memória, emoção e pertencimento; o “Cine Crochê”, que promoveu o encontro entre cinema, artesanato e convivência; o “Cine Compir”, que trouxe sessões dedicadas à representatividade negra; o “Cine NAS”, com sessões voltadas ao bem-estar dos servidores; o “Cine Pipoca Escolar”, com sessões semanais para turmas das escolas de Suzano; a “Quinta da Música”, que fortaleceu a cena musical local; a “Quinta do Sarau”; e o “Festival Versa-Vice”, com foco em música autoral e jovens artistas.

O trabalho contou com a parceria de artistas locais, que também puderam utilizar o espaço para organizar suas contrapartidas de editais contemplados, como a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Ainda houve ações referentes ao “Ponto MIS”, com oficinas e sessões de cinema, programa estadual de difusão e formação cultural, além da produção do curso de extensão acadêmica em cinema, em parceria com o Instituto Federal (IFSP) Suzano.

Neste período, foram proporcionadas 92 horas de curso entre agosto e novembro, com oito módulos voltados às diferentes áreas do cinema, entre elas direção de arte, trilha sonora, roteiro, direção e outros segmentos do audiovisual. Na ocasião, foi produzido um curta-metragem com os alunos que atualmente participam de festivais em âmbito nacional. Metade das vagas foi direcionada à Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae)

Outro destaque foi o investimento do Polo na formação de atores para o cinema. Nesse período, foi realizado o curso Imersão ao Mundo da Interpretação para Cinema, com 30 horas de atividades práticas, incluindo gravação de monólogos e produção de portfólios audiovisuais, posteriormente entregues aos participantes como material de apresentação para ingresso no mercado audiovisual. Na mesma ocasião, também foi produzido um curta-metragem como atividade prática de laboratório e conclusão do curso.

O Polo também realizou palestras e encontros de orientação voltados aos fazedores de cinema de Suzano, com caráter informativo sobre a Film Commission Suzano, apresentando suas possibilidades de atuação e incentivo à produção audiovisual no município.

Além destes, podem ser citados o Polo Lab Jovem, programa gratuito de formação técnica com 160 horas de capacitação em operação de som, iluminação, fotografia, câmera, edição de áudio e vídeo e produção técnica; e o Polo Divulga, que trouxe uma série de vídeos curtos para divulgação de artistas da região e atendimento aos eventos das secretarias municipais.

O roteirista do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Cristiano Ferrarini, afirmou que o balanço das ações mostra o impacto do trabalho realizado no espaço para a cidade. “Esses 12 meses foram marcados pela consolidação de projetos de formação, difusão, produção técnica e fomento à produção audiovisual e musical local, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento artístico e fortalecer a economia criativa do município”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi pontuou que o incentivo à arte faz toda a diferença para a população. “As produções e as formações alcançaram diferentes públicos, que tiveram acesso a uma variedade de temas e ensinamentos. Esta proposta faz com que nossos munícipes tenham acesso a muitos conteúdos audiovisuais de qualidade”, reforçou o chefe do Poder Executivo municipal.