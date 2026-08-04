Manutenção realiza poda em 16 ruas da região central em razão da previsão de ventos fortes

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou a poda de árvores em Suzano para evitar problemas causados pelos fortes ventos que estão por vir, cujas rajadas podem ultrapassar 50 quilômetros por hora (km/h) até o final desta semana. O trabalho avalizado pela pasta do Meio Ambiente já contemplou 14 vias e chegará a outras duas por meio de uma mobilização especial que já vem ocorrendo há dez dias.

A atividade preventiva focou, neste momento, na região central da cidade, contemplando a alameda Gago Coutinho e as ruas Marechal Rondon, Presidente Nereu Ramos, Presidente Getúlio Vargas, Missionária Sara Cooper, Sete de Setembro, Quinze de Novembro, Nove de Julho, Benjamin Constant, Washington Luiz, Barão do Rio Branco, Deodato Wertheimer, Rui Barbosa e Expedicionário Abílio Fernandes. A ação ainda será feita nas ruas Tiradentes e Eliziel Alves Costa.

O corte de ramificações das árvores visa adaptá-las ao ambiente urbano de forma sadia, sendo executado de maneira correta e mediante necessidades pontuais, para evitar danos a pessoas ou edificações, queda de galhos, dificuldade da passagem de veículos e pedestres, ou até mesmo para impedir comprometimento da rede elétrica, da iluminação pública e de placas de sinalização.

O titular da pasta da Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as equipes já se anteciparam às ocorrências climáticas para garantir a conservação das vias. “Como já eram esperadas essas ventanias entre o fim de julho e o início de agosto, organizamos um cronograma especial para executar um número maior desses serviços em vias onde a poda era indicada”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça que a poda de árvores em locais públicos é realizada mediante a avaliação de manejo, em razão da sua relevância para preservação ambiental e a busca pela ampliação da área verde, somente ficando dispensada de autorização quando é realizada no interior de imóveis particulares, a não ser nos casos em que as raízes ou ramos ultrapassem a divisa do imóvel ou quando se tratar de árvores situadas em logradouros públicos.

Vale destacar que os munícipes que fizerem qualquer poda por conta própria fora dos limites do imóvel particular estarão sujeitos à multa e a outras sanções administrativas em função dos danos que podem ser causados à arborização na cidade, pois um corte mal executado pode deixar a árvore mais suscetível a doenças e com mais risco de queda. Já aquela localizada na calçada é um bem público, portanto qualquer intervenção deve ser somente realizada pela prefeitura.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, afirmou que a poda tem respaldo a partir dos estudos realizados por técnicos da pasta. “As autorizações são feitas quando as árvores localizadas em áreas públicas colocam em risco as estruturas e os munícipes. Mas vale considerar que cobertura vegetal do município é recomposta com as iniciativas que o Meio Ambiente possui para plantio de mudas, como o serviço ‘Disk-Árvore’ e os projetos ‘Árvore Familiar’ e ‘Árvore no Meu Bairro’, por exemplo”, declarou.

As solicitações relacionadas à poda de árvore podem ser feitas pelos canais oficiais da Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.