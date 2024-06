População aprova maior fiscalização no trânsito da Avenida Miguel Badra

As pessoas que passam pela Avenida Miguel Badra aprovam uma maior fiscalização no trânsito da via. No início do mês, uma adolescente de 13 anos morreu e outra, da mesma idade, ficou ferida após um atropelamento na via.

O DS foi até a Avenida Miguel Badra para ouvir a opinião das pessoas em relação ao possível aumento na fiscalização de automóveis na via.

Maria das Graças entende que uma maior fiscalização seria muito boa para o local. “O radar em si talvez não melhore, mas uma maior fiscalização, mais faróis seria ótimo, isso precisa. Às vezes o radar inteligente acaba dando multas erradas, então acho que uma maior fiscalização fora do radar seria melhor”, opina.

Paulo José entende que não há a necessidade de novos radares na Avenida, que já conta com a ferramenta em alguns trechos. “Eu acho que não tem necessidade de radar. Acho que só câmera já é o suficiente, radar já tem em outros pontos. Um em cima do outro não funcionaria. Só câmera já melhoraria”, disse.

Maria Helena disse que está de acordo com a colocação de radares e outras fiscalizações. “A Prefeitura pode colocar sem problema. Tem que colocar sim. Seria bom demais para a avenida. Tem acidente demais. Tem que melhorar cada vez mais”.

Em participação do DS Entrevista no início de junho, o diretor de Trânsito da Prefeitura de Suzano, Claudinei Galo, disse que a Avenida Miguel Badra deve receber novos radares em breve. “É uma tragédia, a vítima não estava na via. Estive lá e, além de toda a sinalização, temos que fazer campanhas de educação de trânsito, fiscalização mais efetiva. Um agente ficou lá uma hora e me ligou falando que teve que autuar 16 carros. Pessoal passa no farol vermelho, não respeita. É complicado. Pedi urgente a instalação de um radar eletrônico de semáforo”.