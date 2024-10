População do Miguel Badra vai ganhar nova área de lazer

Moradores do bairro Cidade Miguel Badra, na zona norte de Suzano, vão ganhar uma nova área de lazer que ficará localizada entre as ruas Mario Bochetti, Pricevicius Jonas e Teresinha Souza Silva, em frente ao Centro de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi.

As obras vão promover a criação de uma estrutura formada por duas quadras de areia com rede de vôlei, novos brinquedos para as crianças, calçada para caminhada, alambrado, áreas verdes e muro de alvenaria. Os trabalhos para a instalação do espaço já começaram com a limpeza do terreno e a expectativa é de que todas as atividades sejam finalizadas até o fim do primeiro semestre de 2025.

Os recursos relacionados à execução do projeto foram viabilizados por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, que garantiu a destinação de R$ 499.939,17 para o desenvolvimento do município. As obras serão feitas pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Assim que as ações forem concluídas, esta área se integrará à lista de locais de referência para o lazer e entretenimento que foram requalificados e inaugurados pela Prefeitura de Suzano em 2024. Há três meses, em 14 de julho, foi reinaugurada a Praça Massaru Tanikava (rua Inácio Garcia, 195 - Jardim Suzano), que antes era conhecida como “Praça do Jardim Suzano”, após realização dos serviços de paisagismo, jardinagem, manutenção da academia ao ar livre e da quadra poliesportiva. Dois meses antes, em 11 de maio, já havia sido entregue a revitalização da praça Ana Falsarella Guardia, entre as ruas Ana Martins Oliveira Ramos, José Luiz Moreira e Norberto da Silva, na Vila Maluf. O local passou por reforma na quadra de areia, instalação de piso intertravado, construção de rampas de acessibilidade e implantação de uma nova pista de caminhada, além do replantio de grama.

Em abril, terminaram as obras na área esportiva instalada no cruzamento das ruas Verônica Vitória e Nicácio da Silva Bastos, no Parque Buenos Aires, bairro do distrito de Palmeiras. O espaço passou por renovação de pintura, troca de alambrado, revisão da iluminação pública e outros ajustes.