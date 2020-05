Posto de Atendimento ao Trabalhador de Suzano retoma atendimento presencial

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano iniciou oficialmente nesta quarta-feira (27/05) agendamentos por telefone para atendimentos presenciais. A medida é fruto de uma solicitação da administração municipal à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, é a única unidade paulista a funcionar desta maneira atualmente, com todas as medidas de segurança e higiene exigidas pelo Ministério da Saúde contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Neste primeiro dia, foram registrados 200 atendimentos. Com o objetivo de evitar aglomerações, o agendamento é feito pelo telefone (11) 4745-2264 e o interessado comparece ao prédio do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na área central, com os documentos solicitados, entre 8 horas e 16h30. O setor também realiza marcações para pessoas de outros municípios da região.

O agendamento é feito com intervalo de meia-hora entre um cidadão e outro e o atendimento varia de cinco a dez minutos – seguido de higienização do guichê. Além disso, nas dependências do Centrus, o público deve utilizar máscaras, aplicar álcool em gel nas mãos e manter o distanciamento médio de dois metros entre si e dos servidores.

Nesta quarta-feira, o foco dos integrantes do PAT e do projeto “Suzano Mais Emprego” estava voltado para atendimento de pedidos de seguro-desemprego, conferência de cadastros – que se não forem preenchidos corretamente podem inviabilizar os serviços online – e auxílio de outras dificuldades do cidadão, como o uso do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, por exemplo. No entanto, a ideia é realizar ainda a intermediação de mão de obra para as vagas que venham a ser colocadas à disposição pelas empresas.



Antes do agendamento pelo telefone, os atendentes primeiramente irão verificar se a pessoa tem condição de realizar o serviço pela Internet. Caso não seja possível, será marcada uma data para comparecer ao Centrus.

A iniciativa de solicitar a volta do atendimento presencial com restrições no PAT foi da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com o objetivo de apoiar o cidadão na pandemia do novo coronavírus. Suzano é a única cidade do Estado que retomou até o momento.

Antecipação



De acordo com o chefe da pasta, André Loducca, o município já havia se antecipado e iniciado o retorno há 30 dias. “Entendemos que o nosso papel como órgão público é atender a população. E não víamos coerência em seguir apenas com o atendimento virtual em um momento como este em que ocorre o aumento no número de demissões. Diminuindo a quantidade de trabalho, as pessoas precisam de ajuda para dar entrada no pedido de seguro-desemprego e em outros benefícios. Constatamos também pessoas com problemas em seus cadastros e elas não tinham a quem recorrer. Além disso, muita gente não tem acesso à Internet”, explicou.

Os PATs, que são geridos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, continuam realizando atendimento remoto. O cidadão pode acessar os serviços de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho e previdência social por meio do site www.gov.br/trabalho ou baixando os aplicativos para celular “Sine Fácil” e “CTPS Digital”. Em caso de dúvidas, problemas com o uso das ferramentas digitais ou necessidade de quaisquer informações, o contato também pode ser feito com a pasta estadual pelo e-mail suporte.sd@sde.sp.gov.br.