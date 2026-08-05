Posto Itinerante de Atendimento na Praça da Bíblia, em Poá, traz informações sobre Complexo Viário

O avanço das obras do Complexo Viário do Alto Tietê está cada vez mais perto da população por meio do Posto Itinerante de Atendimento da SPMAR, que nesta semana desembarca na cidade de Poá, na Praça da Bíblia. De segunda a sexta-feira, a equipe de comunicação oferecerá suporte imediato sobre o empreendimento que vai desafogar o trânsito na região.

A unidade móvel é planejada para acolher os moradores de forma objetiva, com uma média de 100 atendimentos diários. Os detalhes da obra são esclarecidos de maneira descomplicada, desde a elaboração do projeto até os custos e o prazo de entrega. Além dos materiais impressos, vídeos interativos e instruções sobre como acessar os canais de atendimento da concessionária.

A consulta ao mapa foi o que chamou atenção do Ary, morador da Vila Varela, já que acompanha de perto a evolução do Complexo e conseguiu entender as futuras mudanças na região. “Minha casa fica pertinho das obras e estava curioso para ver os detalhes. Fico contente em saber que as alças do Rodoanel, finalmente, serão uma realidade no nosso dia a dia”, afirma.

O Complexo Viário do Alto Tietê prevê a implantação de uma marginal paralela à pista externa do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com extensão de 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Tietê, com previsão de conclusão estimada em 24 meses.

“Assim como o Senhor Ary, dezenas de moradores têm aproveitado a estrutura do nosso Posto Itinerante na Praça da Bíblia para esclarecer dúvidas. Estar em um ponto de grande circulação na cidade de Poá nos permite uma aproximação direta com a comunidade e garante atendimento prático e acessível todos os dias”, explica o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola.

O cronograma completo das próximas paradas do Posto Itinerante de Atendimento pode ser consultado no site oficial da SPMAR: www.spmar.com.br.

Endereço



Praça da Bíblia

Avenida Nove de Julho, 22, Centro – Poá.

Segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.