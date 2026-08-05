Rodrigo Ashiuchi fortalece diálogo no noroeste paulista

O candidato a deputado estadual e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, cumpriu uma série de compromissos em Pereira Barreto (SP), na região noroeste do Estado, no último fim de semana, ao lado da esposa, Larissa Ashiuchi, presidente do PL de Suzano. A agenda reuniu encontros institucionais, participação em um dos principais eventos culturais da região e visitas a lideranças locais, evidenciando a ampliação do diálogo com diferentes municípios paulistas.

Entre os destaques esteve a participação no 63º Bon Odori de Pereira Barreto, tradicional celebração da cultura nipo-brasileira promovida pela Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira (ACEP). Rodrigo foi recebido pelo presidente da entidade, Osvaldo Kayama; pelo presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileiras da Região Noroeste, Hideto Honda; pelo diretor regional do Bunkyo São Paulo, Shinichi Yassunaga, e pelo presidente do PL de Pereira Barreto, José André de Oliveira Júnior.

A programação também incluiu uma visita à prefeitura da cidade e um encontro com os vereadores Neto Oliveira e Gilberto Marques, o Giba do Circular, reconhecendo o trabalho desenvolvido em favor da população.

Durante a passagem, o candidato visitou a Praia Pôr do Sol, um dos principais cartões-postais de Pereira Barreto, onde esteve com lideranças e moradores, além de encontrar suzanenses em um momento marcado pela proximidade com a população.

A agenda teve ainda um significado especial para Rodrigo Ashiuchi. Pereira Barreto guarda parte da história de sua família, com parentes que vivem na cidade e representam as origens da família Ashiuchi, fortalecendo os laços afetivos com o município. “Quero agradecer o carinho e a acolhida de toda a população. É sempre uma grande alegria retornar a uma cidade tão importante para mim, rever amigos, familiares e lideranças que trabalham pelo desenvolvimento da região”, reforçou.