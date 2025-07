Preço da cesta básica recua R$ 11,37 no mês de junho em Suzano

A média do preço de uma cesta básica pequena em Suzano, no mês de junho, é de R$ 77,17. Esse custo representa uma queda em comparação ao mês anterior. Em maio, o DS realizou um levantamento com os valores desse mesmo produto, sendo possível observar um recuo de R$ 11,37 entre a média da época e a deste mês.

A pesquisa atual foi realizada em cinco mercados do município. Em todos, o conteúdo do kit alimentar pequeno variou pouco, contendo geralmente de 10 a 12 itens. Dentro da cesta, podemos encontrar arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, leite, biscoitos, farinha de trigo ou de mandioca e extrato de tomate.

O preço de uma cesta pequena mais acessível é no mercado Assaí, onde o produto está por R$ 66,90. Apesar de não possuir um modelo grande, o estabelecimento conta com uma versão média do kit, por R$ 169,90.

No Atacadão, há mais unidades de cestas pequenas, por R$ 78,90. A loja é uma das únicas no levantamento que oferece cestas básicas grandes, nela o produto sai por R$ 169,90.

Uma cesta pequena no mercado Esperança custa R$ 72,99. Já para o valor dos kits médios, o estabelecimento apresenta o menor preço, sendo ele R$ 96,99.

Por outro lado, os preços mais altos foram registrados no Nagumo: R$ 89,90 para a cesta pequena. R$ 119,90 para a cesta média e R$ 129,98 para a “Cesta Nagumo”, uma versão diferenciada oferecida pela rede.

O único dos estabelecimentos que não possuí cesta básica pequena é o Semar. No entanto, o mercado conta com uma opção de modelo grande, por R$ 186,45.