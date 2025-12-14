Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87

O preço médio da cesta básica pequena se manteve em Suzano, chegando a R$ 87,64 neste mês de novembro. O valor representa uma redução de 0,85% em relação ao fim de outubro, quando o levantamento feito pelo DS indicava uma média de R$ 88,39.

Ambas as pesquisas foram realizadas em seis mercados do município. Em todos eles, o conteúdo das cestas varia pouco, os kits são compostos por 10 a 12 itens, entre arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, leite, biscoitos, farinha de trigo ou de mandioca e extrato de tomate.

O menor preço para o kit pequeno foi encontrado no Assaí, onde a cesta sai por R$ 61,90. A loja também disponibiliza o kit médio por R$ 99,90.

No Tenda Atacadista, a cesta bronze (pequena) tem o segundo menor valor, de R$ 69,90, enquanto a prata (média) sai por R$ 75,90 e a ouro (grande) por R$ 89,90.

O Comercial Esperança vende a cesta pequena por R$ 70,99.

No Atacadão, há cestas pequenas por R$ 81,10, médias por R$ 101,60 e grandes por R$ 168,90. O mercado é um dos poucos locais que disponibilizam o kit alimentício de maior porte.

Por outro lado, os preços mais altos foram identificados no Semar, que vende o kit pequeno por R$ R$ 112,98 e no Nagumo, onde a cesta sai por R$ 129.