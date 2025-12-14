Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87

Comparando um levantamento anterior do DS, é possível notar uma redução de apenas 0,85% do valor entre os meses de outubro e novembro

14 dezembro 2025 - 14h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Cesta Básica teve valores mantidosCesta Básica teve valores mantidos - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O preço médio da cesta básica pequena se manteve em Suzano, chegando a R$ 87,64 neste mês de novembro. O valor representa uma redução de 0,85% em relação ao fim de outubro, quando o levantamento feito pelo DS indicava uma média de R$ 88,39.

Ambas as pesquisas foram realizadas em seis mercados do município. Em todos eles, o conteúdo das cestas varia pouco, os kits são compostos por 10 a 12 itens, entre arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, leite, biscoitos, farinha de trigo ou de mandioca e extrato de tomate.

O menor preço para o kit pequeno foi encontrado no Assaí, onde a cesta sai por R$ 61,90. A loja também disponibiliza o kit médio por R$ 99,90.
No Tenda Atacadista, a cesta bronze (pequena) tem o segundo menor valor, de R$ 69,90, enquanto a prata (média) sai por R$ 75,90 e a ouro (grande) por R$ 89,90.

O Comercial Esperança vende a cesta pequena por R$ 70,99.
No Atacadão, há cestas pequenas por R$ 81,10, médias por R$ 101,60 e grandes por R$ 168,90. O mercado é um dos poucos locais que disponibilizam o kit alimentício de maior porte.

Por outro lado, os preços mais altos foram identificados no Semar, que vende o kit pequeno por R$ R$ 112,98 e no Nagumo, onde a cesta sai por R$ 129. 

