Preços das cestas de Natal variam de R$ 59 a R$ 123 nos mercados de Suzano

Com a chegada das festas de fim de ano, os mercados de Suzano começaram a comercializar as tradicionais cestas de Natal. Na cidade, os preços variam entre R$ 59 e R$ 123, dependendo da composição e da sofisticação dos itens.

Uma cesta de Natal é composta por alimentos, bebidas e, em alguns casos, itens decorativos, sendo um presente comum durante a época natalina. Muitas empresas costumam presentear seus funcionários com essas cestas, tornando o item bastante procurado nesta época.

O DS visitou três mercados de Suzano para conferir os preços. No atacadista Tenda , localizado na rua Baruel, 315, oferecem diversas opções de cestas de Natal, desde as mais simples até as mais elaboradas. Os preços variam de R$ 69,99 a R$ 123.

O Supermercado Shibata, localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, 1520, dispõe de três tipos de cestas, com itens que variam entre 20 e 25 unidades. Os preços começam em R$ 59,90 e vão até R$ 119,90.

Em outro mercado, situado na Av. Armando Salles de Oliveira, 1200, comercializam uma cesta da marca Bauducco, com seis itens, pelo valor de R$ 89,90.