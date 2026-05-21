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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Cidades

Prefeito acompanha distribuição de leite a entidade assistencial na região do Caulim

Visita reforça compromisso da administração municipal com as famílias em situação de vulnerabilidade social; primeira-dama e secretário também estiveram presentes

21 maio 2026 - 17h51Por De Suzano
Visita reforça compromisso da administração municipal com as famíliasVisita reforça compromisso da administração municipal com as famílias - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na região do Caulim na tarde desta quinta-feira (21/05) para reforçar o compromisso com a população mais vulnerável do município por meio de mais uma ação voltada à segurança alimentar. Na oportunidade, foi garantida a entrega de quatro litros de leite a cada uma das 47 pessoas cadastradas junto à Organização Não Governamental (ONG) “Amigos e Eu”. Essa distribuição ocorre semanalmente, totalizando 15 litros por mês para cada família.

O encontro também contou com as presenças da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, que conduz as ações relacionadas a essa iniciativa desde outubro do ano passado, quando parte da gestão do programa estadual “Vivaleite” na cidade passou a ser feita pela própria Prefeitura de Suzano.

A entidade socioassistencial contemplada pela entrega desta quinta-feira oferece esse suporte nutricional a moradores dos bairros Jardim Brasil, Ana Rosa, Jardim São Marcos, Parque Cerejeiras, Caulim, Clube dos Oficiais e Vila Fátima. Ao todo, 23 entidades fazem este mesmo serviço em outras localidades do município, proporcionando a mais de 2,1 mil famílias a distribuição de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.

Além de contribuir para o desenvolvimento nutricional dos beneficiários, o programa também representa um importante impacto na renda das famílias, aliviando despesas básicas do orçamento doméstico. Não só crianças, de seis meses a 6 anos, mas também idosos recebem o leite por meio das parcerias.

Desde a municipalização da gestão, a prefeitura passou a ser responsável também pelas novas inclusões, que ocorrem a partir de encaminhamentos realizados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), sendo encarregada de levantar dados sobre o impacto do programa no crescimento e desenvolvimento das crianças atendidas.

Garippo afirmou que a concretização de cada etapa do trabalho relacionado ao programa é um momento de muita satisfação para a pasta. “O programa ‘Vivaleite’ tem feito a diferença na segurança alimentar de muitas famílias. A ONG ‘Amigos e Eu’ se soma a outras tantas que já são beneficiadas pela iniciativa”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito destacou que o acompanhamento de perto pela gestão municipal é um ganho para as famílias. “Podemos dar o suporte que cada entidade precisa para formalizar as parcerias e potencializar o trabalho voltado às famílias. Este é mais um passo importante para o programa e queremos chegar a ainda mais entidades”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Os esclarecimentos sobre o programa “Vivaleite”, nos Cras, podem ser obtidos de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, nos seguintes locais: Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Varan); Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 - Parque Residencial Casa Branca); Centro (rua Monsenhor Nuno, 595); Palmeiras (rodovia Índio Tibiriçá, 11.641); e Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 - Sesc).

 

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