Rua do Jardim Casa Branca recebe aplicação de massa asfáltica

O trecho final de 700 metros da rua Oswaldo de Oliveira Lima, no bairro Jardim Casa Branca, está recebendo aplicação de massa asfáltica, última etapa do processo de recapeamento da via. Os trabalhos foram acompanhados de perto nesta quarta-feira (20/05) pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

A obra, que teve início em setembro do ano passado e conta com um investimento de R$ 2,14 milhões, sendo R$ 2.024.901,57 provenientes de repasse federal e R$ 120.098,43 de contrapartida municipal, já promoveu a requalificação dos primeiros mil metros nos meses anteriores. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em junho.

A intervenção é executada pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e representa mais um avanço no pacote de melhorias viárias promovido pela administração municipal.

De acordo com Oliveira, a obra vai garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para os motoristas que utilizam o local. “A rua apresentava buracos e ondulações, o que gerava dificuldade para quem passava por ela. Com a pavimentação, vamos oferecer mais conforto, segurança e qualidade de vida para os moradores e motoristas”, destacou.

O prefeito, por sua vez, ressaltou os investimentos recentes realizados no Jardim Casa Branca e reafirmou o compromisso da administração municipal com a infraestrutura urbana. “Estamos avançando com importantes obras de mobilidade. O trabalho no Jardim Casa Branca é mais uma demonstração do nosso empenho em garantir mais comodidade para a população”, afirmou Pedro Ishi.

Outras obras

Na última segunda-feira (18/05), o prefeito Pedro Ishi anunciou um pacote de R$ 75 milhões destinado à pavimentação para Suzano. O investimento será viabilizado por meio de recursos federais, estaduais e municipais. A administração municipal deverá anunciar nas próximas semanas as localidades que serão contempladas.

Um dia depois (19/05), o prefeito também anunciou um investimento de R$ 3,5 milhões para a pavimentação de quatro ruas do Parque Heroísmo, no distrito de Palmeiras. As vias receberão sistema de drenagem para escoamento de águas pluviais, calçamento e pavimentação asfáltica. As obras tiveram início nesta quarta-feira (20/05).