Projeto 'Educando pela Cidade' reforça ensinamentos para além da sala de aula

A Secretaria de Educação de Suzano segue garantindo ensinamentos para além das sala de aula da rede municipal de ensino por meio do projeto “Educando pela Cidade”, que, nesta semana, promoveu experiências para mais de 900 estudantes de oito escolas administradas pela prefeitura, com visitas a pontos turísticos e simbólicos da cidade.

A iniciativa, conduzida pelo Núcleo de Projetos Pedagógicos, tem proporcionado, de forma contínua, contato com aprendizados que estão complementando os conteúdos da rotina regular de estudo. Os passeios têm despertado cada vez mais interesse dos alunos por integrar ensino e lazer, fortalecendo o processo de aprendizagem a partir das vivências nos locais de referência do município.

Somente nesta semana (18 a 22/05) foram contempladas as Escolas Municipais Toshio Utiyama, do centro; Vereador Waldemar Calil, da Cidade Boa Vista; Professora Virginia Ferreira Rafful, do Jardim Casa Branca; Augustinha Raphaela Maida Molteni, do Jardim Natal; Professora Ana Rita Gomes, do Jardim Margareth; Antonio Carlos Mayer, do Jardim Maitê; Abrão Salomão Domingues, do Jardim Tabamarajoara; e Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto.

Neste período, foram visitados o Suzano Futebol Clube, no Jardim Santa Helena; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador; o Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, no centro; o Centro Cultural do Jardim Colorado; o Cineteatro Wima Bentivegna, no centro; e o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, no Parque Santa Rosa.

Além das atividades desta semana, também foram visitadas durante o mês a Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja histórica do Baruel; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc; e o parque aquático Magic City, no Clube dos Oficiais.

Já no último mês de abril, também participaram outras unidades, como as Escolas Municipais Zaira Assen Torrano, do Jardim Nova América; Neyde Piao Vidal, do Parque Buenos Aires; Liuba Pizzolitto, do Jardim das Lavras Mirim; Therezinha Pereira Lima Muzel, do Jardim São José; Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena; Esther Hidalgo Leite Rondinelli, do Jardim Gardênia Azul; Nizilda Alves de Godoy, da Fazenda Aya; e Antônio Maschietto, do Jardim Santa Inês, Oscar Almeida Redondo, da Vila Urupês; Odário Ferreira da Silva, do Jardim Belém; Maria Odete Cara Gouvêa, do Jardim do Lago; e Brasílio Ribeiro, da Vila São Pedro.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto tem proporcionado interesse dos alunos por todos os ensinamentos que são proporcionados nos espaços visitados. “Oferecer aos estudantes um momento como esse, que une educação e lazer, é muito atrativo para eles. Graças ao projeto, diversas crianças estão sendo contempladas com experiências significativas que ampliam sua visão de mundo e fortalecem o processo de aprendizagem”, destacou a titular da pasta.