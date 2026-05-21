'Saúde Itinerante' volta à Fazenda Aya com mais uma ação neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde organizará mais uma ação especial na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto, 6.000 – Fazenda Aya), neste sábado (23/05), entre 8 e 16 horas, para reforçar os atendimentos nesta localidade e facilitar o acesso da população aos serviços municipais, dando continuidade ao trabalho que já acontece mensalmente na unidade.

Essa nova edição do projeto “Saúde Itinerante” traz consultas médicas por livre demanda e garante a entrega de resultados de exames. Nesta oportunidade, os pacientes também poderão aferir a pressão arterial e a glicose, fazer avaliação odontológica e receber atendimento de equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta.

A atividade ainda será marcada pela oferta de procedimentos de auriculoterapia, aplicação de vacinas contra febre amarela, gripe e SCR (sarampo, caxumba e rubéola), coleta de papanicolau, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e solicitação de exames, com o objetivo de contribuir com a prevenção de doenças e fortalecer os cuidados em saúde.

Vale destacar que esta será a segunda ação do projeto somente neste mês, já que no último dia 9 as equipes estiveram na Escola Estadual Helena Zerrenner, no bairro da Quinta Divisão, intensificando a abrangência do trabalho para alcançar ainda moradores da cidade.

O balanço de atendimentos registrados nesta data contabilizou 386 ações, incluindo 64 consultas médicas, dez consultas de Enfermagem, 58 aferições de pressão arterial, 58 aferições de glicose, 41 avaliações odontológicas, 61 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras de Educação em Saúde, 25 solicitações de exames laboratoriais, 13 coletas de exames laboratoriais, nove coletas de exames de papanicolau, um teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e 44 vacinas.

O trabalho realizado nestes locais tem permitido o atendimento a públicos de diferentes faixas etárias, com ações voltadas à saúde da mulher, do homem, da criança e do idoso, buscando aproximar os serviços municipais da comunidade, especialmente de moradores de regiões mais afastadas da área central, reduzindo barreiras como deslocamento e tempo de espera nas unidades fixas.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, pontuou que essa estratégia de atuação tem proporcionado os cuidados para moradores que ficam mais distantes dos equipamentos da pasta. “Buscamos garantir que todos tenham condições de receber as ações que são proporcionadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Fizemos um importante trabalho na Quinta Divisão e vamos trazer novamente esse modelo para a Fazenda Aya”, declarou ele.