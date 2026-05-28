Arujá Emprega disponibiliza 66 vagas de trabalho para moradores da região

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá está com 66 vagas de emprego abertas por meio do programa Arujá Emprega. As oportunidades são destinadas para moradores de Arujá e região, com diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Entre as vagas disponíveis estão:

* Cozinheiro — 13 vagas

* Auxiliar de cozinha — 10 vagas

* Auxiliar de limpeza — 10 vagas

* Ajudante de obras — 8 vagas

* Ajudante geral — 6 vagas

* Auxiliar de produção — 5 vagas

* Empacotador — 5 vagas

* Tratador de animais — 4 vagas

* Auxiliar de carga e descarga — 4 vagas

* Auxiliar administrativo — 2 vagas

* Garçom/Garçonete — 2 vagas

* Cozinheira — 2 vagas

* Caseiro — 2 vagas

* Estagiário na área química — 1 vaga

* Motorista — 1 vaga

* Assistente comercial — 1 vaga

* Auxiliar de faturamento — 1 vaga

* Auxiliar técnico de qualidade — 1 vaga

* Ajudante de motorista — 1 vaga

* Chefe de cozinha — 1 vaga

* Confeiteiro — 1 vaga

* Operador de empilhadeira — 1 vaga

* Auxiliar administrativo de contas a pagar — 1 vaga

A maioria das vagas exige experiência mínima de seis meses. Os interessados devem procurar o programa Arujá Emprega, localizado na rua Adhemar de Barros, 60, no Centro de Arujá. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.