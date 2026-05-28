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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Empregos

Arujá Emprega disponibiliza 66 vagas de trabalho para moradores da região

Oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em diferentes áreas de atuação

28 maio 2026 - 11h33Por da Reportagem Local
Arujá Emprega disponibiliza 66 vagas de trabalho para moradores da regiãoArujá Emprega disponibiliza 66 vagas de trabalho para moradores da região - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá está com 66 vagas de emprego abertas por meio do programa Arujá Emprega. As oportunidades são destinadas para moradores de Arujá e região, com diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Entre as vagas disponíveis estão:

* Cozinheiro — 13 vagas
* Auxiliar de cozinha — 10 vagas
* Auxiliar de limpeza — 10 vagas
* Ajudante de obras — 8 vagas
* Ajudante geral — 6 vagas
* Auxiliar de produção — 5 vagas
* Empacotador — 5 vagas
* Tratador de animais — 4 vagas
* Auxiliar de carga e descarga — 4 vagas
* Auxiliar administrativo — 2 vagas
* Garçom/Garçonete — 2 vagas
* Cozinheira — 2 vagas
* Caseiro — 2 vagas
* Estagiário na área química — 1 vaga
* Motorista — 1 vaga
* Assistente comercial — 1 vaga
* Auxiliar de faturamento — 1 vaga
* Auxiliar técnico de qualidade — 1 vaga
* Ajudante de motorista — 1 vaga
* Chefe de cozinha — 1 vaga
* Confeiteiro — 1 vaga
* Operador de empilhadeira — 1 vaga
* Auxiliar administrativo de contas a pagar — 1 vaga

A maioria das vagas exige experiência mínima de seis meses. Os interessados devem procurar o programa Arujá Emprega, localizado na rua Adhemar de Barros, 60, no Centro de Arujá. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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