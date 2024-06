Ashiuchi participa de assinaturas de Plano Regional de Drenagem e capacitação a produtores rurais

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta quarta-feira (05/06) das assinaturas das ordens de serviço para o Plano Regional de Drenagem e para a Capacitação da População Rural em Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação, realizadas pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) na sede da entidade, em Mogi das Cruzes.

Ao lado do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; da diretora de Meio Ambiente, Solange Wuo; e do diretor de Agricultura, Minoru Harada, o chefe do Poder Executivo pôde entender melhor os objetivos das iniciativas. Com um investimento de R$ 7,8 milhões, o plano de drenagem terá duração de 24 meses e será executado pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), entidade ligada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Trata-se de um projeto apresentado pelo Condemat e aprovado em 2023. Vai abranger as nove cidades do consórcio localizadas na sub-bacia Cabeceiras (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano) e será um instrumento para definir as obras e as ações de combate às enchentes. O levantamento também vai nortear as políticas ambientais dos municípios no que diz respeito aos licenciamentos e às ações para conter as áreas de risco e minimizar os reflexos das mudanças climáticas.

"Fico muito feliz em ver essa interatividade e trazer parcerias importantes, especialmente nesta quarta-feira, quando celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Acredito que o consórcio, as prefeituras, o governo do Estado e todas as demais esferas de poder precisam ter esse olhar diferenciado para a pauta ambiental, que se tornou mais que uma prioridade, mas sim uma questão vital para nós e para as futuras gerações", declarou o prefeito.

Por sua vez, a capacitação da população rural também é uma iniciativa aprovada em 2023. Ela conta com um aporte de R$ 499 mil do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e é complementar aos estudos da disponibilidade hídrica subterrânea nas áreas de produção rural, sendo promovida pela Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag). Juntos, os dois projetos somam R$ 8,3 milhões em investimentos conquistados com o Fehidro.

Também participaram da cerimônia de assinatura o presidente do Condemat e prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes; os prefeitos Luis Camargo (Arujá) e Gustavo Henric Costa, o Guti (Guarulhos); os representantes da FDTE, Ana Beatriz Macoris Tagawa (Gerente de Operações), Thalita Marin Garcia (Gestora de Projetos) e Marcio Paixão (Coordenação Técnica); e o diretor-presidente da Fundag, Orivaldo Brunini.