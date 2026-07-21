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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Cidades

Prefeito participa de reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+

Pedro Ishi esteve acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, para discutir ações integradas e o fortalecimento do setor no Alto Tietê

21 julho 2026 - 17h43Por De Suzano
Prefeito participa de reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+Prefeito participa de reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+ - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta terça-feira (21/07) de uma reunião da Câmara Técnica de Turismo do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

Realizado no Parque Aquático Magic City, no distrito de Palmeiras, o encontro reuniu autoridades e representantes do setor para alinhar diretrizes, compartilhar experiências e discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento turístico regional.

A reunião reforçou a importância da integração entre os municípios para a construção de políticas públicas capazes de valorizar os atrativos turísticos, estimular a circulação de visitantes e ampliar as oportunidades econômicas relacionadas ao segmento. O trabalho também busca fortalecer a divulgação dos destinos do Alto Tietê e consolidar a região como uma alternativa de turismo, lazer e cultura na Grande São Paulo.

Além do chefe do Poder Executivo suzanense, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, também participou da ação.

Durante a reunião, os participantes discutiram estratégias para ampliar a cooperação entre as cidades, promover os potenciais turísticos locais e desenvolver iniciativas integradas que contribuam para o fortalecimento da identidade regional. A troca de informações entre os representantes permite que experiências bem-sucedidas sejam compartilhadas e adaptadas às características de cada município.

Entre as definições estabelecidas, ficou acordada a realização de uma nova reunião da Câmara Técnica no município de Guararema. A continuidade dos encontros permitirá o acompanhamento das ações propostas e a construção de uma agenda permanente de trabalho para o setor.

Os membros também confirmaram que o Condemat+ contará com um estande na Feira do Empreendedor, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em São Paulo. A participação possibilitará divulgar os atrativos, projetos e iniciativas desenvolvidos pelos municípios consorciados, além de aproximar o turismo regional de empreendedores, investidores e potenciais parceiros.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que o trabalho regionalizado amplia as possibilidades de planejamento e divulgação do setor. “O turismo não se limita às fronteiras de uma única cidade. Quando os municípios atuam de forma conjunta, conseguimos fortalecer os atrativos de toda a região, compartilhar boas práticas e criar oportunidades para empreendedores, comerciantes e prestadores de serviços”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, o turismo tem papel estratégico na movimentação da economia e na geração de oportunidades. “Suzano possui grande potencial turístico, com espaços de lazer, áreas verdes, equipamentos culturais e empreendimentos que recebem visitantes de diferentes cidades. Ao participarmos dessas discussões regionais, fortalecemos a integração entre os municípios e ampliamos as possibilidades de atrair público, incentivar o comércio e gerar emprego e renda para a população”, ressaltou.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Turismo Renan Lucena (Arujá), Evandro de Paula (Biritiba Mirim), Ana Rosa (Ferraz de Vasconcelos) e Douglas Freire (Itaquaquecetuba). Ainda estiveram presentes o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Suzano, Paulo Kenzo, e a secretária do colegiado, Ariele Souza.

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