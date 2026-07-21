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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Cidades

Profissionais da Saúde recebem capacitação para qualificar atendimento a pessoas com TEA

Aula inaugural ocorreu nesta segunda-feira (20/07) marcando o início da formação voltada ao acompanhamento de crianças na Atenção Primária à Saúde

21 julho 2026 - 17h37Por De Suzano
Profissionais da Saúde recebem capacitação para qualificar atendimento a pessoas com TEAProfissionais da Saúde recebem capacitação para qualificar atendimento a pessoas com TEA - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu, nesta segunda-feira (20/07), uma capacitação voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) para fortalecer o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atividade, realizada na Câmara, reuniu 60 participantes e marcou o início da formação destinada às equipes da APS e da Equipe Multiprofissional (eMulti) para o acompanhamento de crianças com atraso no neurodesenvolvimento na cidade.

Com o tema “Desafios na Assistência ao Transtorno do Espectro Autista - TEA”, a aula inaugural foi conduzida pela pesquisadora e gestora de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), Cristiana Beatrice Lykouropoulos, que possui ampla experiência na formação de profissionais para o cuidado à infância, especialmente no atendimento às crianças.

A iniciativa teve como público-alvo psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas e profissionais da eMulti que atuam diretamente na rede municipal de saúde. Durante o encontro, foram discutidos os principais desafios relacionados à identificação precoce, acolhimento, acompanhamento e encaminhamento adequado de crianças com sinais de atraso no desenvolvimento, além da importância do trabalho integrado entre as diferentes categorias profissionais. A segunda edição da capacitação está prevista para acontecer em agosto.

A capacitação faz parte da estratégia da Secretaria de Saúde para fortalecer a rede de atenção à infância, promovendo atualização técnica e aprimorando o cuidado prestado à população. O objetivo é oferecer aos profissionais ferramentas para uma atuação cada vez mais qualificada, humanizada e baseada em evidências. A formação também busca ampliar a capacidade das equipes da Atenção Primária em identificar alterações no neurodesenvolvimento desde os primeiros anos de vida, permitindo que as crianças tenham acesso mais rápido aos serviços especializados quando necessário. Esse processo é considerado fundamental para favorecer o desenvolvimento infantil e melhorar a qualidade de vida das crianças e de suas famílias.

O secretário William Harada afirmou que a qualificação permanente dos servidores é um dos pilares para o fortalecimento da rede pública de saúde e para a oferta de um atendimento cada vez mais acolhedor. “O atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista exige conhecimento técnico, sensibilidade e atuação integrada entre diferentes especialidades. Essa capacitação representa mais um passo para fortalecer nossa rede de cuidados e garantir um acompanhamento cada vez mais humanizado às crianças e suas famílias”, afirmou Harada.

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