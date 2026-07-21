Suzano integra programa de educação ambiental da bacia hidrográfica do Alto Tietê

Suzano reforçou seu protagonismo regional nas ações voltadas à sustentabilidade ao participar da construção do Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (PEABHAT), apresentado nesta terça-feira (21/07), durante evento promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), na sede do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), localizada na zona oeste da capital paulista.

O município foi representado pela diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo, e pelo responsável pelo setor de Educação Ambiental da pasta, Allan Oliveira, que contribuíram diretamente para a elaboração do termo de referência que orientou a criação do programa.

Os representantes participaram de todas as etapas de discussão e construção da proposta, em razão das funções que exercem no CBH-AT. Solange coordena a Câmara Técnica de Mananciais, enquanto Allan está à frente da Câmara Técnica de Educação Ambiental.

O programa tem como objetivo estabelecer diretrizes, projetos e ações voltados à educação ambiental em toda a bacia hidrográfica do Alto Tietê, contribuindo para a preservação e a recuperação da qualidade e da disponibilidade dos recursos hídricos, além do fortalecimento da segurança hídrica da região.

Entre os principais eixos da iniciativa está o mapeamento das ações de educação ambiental já desenvolvidas nos municípios que integram a bacia, evitando a sobreposição de esforços e ampliando a efetividade das políticas públicas. O programa também prevê o fortalecimento da articulação entre o poder público, instituições de ensino, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil, promovendo a inserção da educação ambiental nos planos, projetos e políticas públicas.

Allan Oliveira destacou que a iniciativa representa um importante avanço para toda a região. "Este programa é essencial porque aproxima a sociedade da preservação dos recursos hídricos, transformando informações técnicas em ações práticas. Dessa forma, incentiva a população a proteger os rios e contribui para o enfrentamento de desafios como a escassez de água, a poluição e a ocupação desordenada do território", afirmou.

Já Solange Wuo ressaltou que a proposta fortalece uma educação ambiental crítica e participativa. "Com esse trabalho, avançamos no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e no enfrentamento das mudanças climáticas. Suzano tem participação ativa no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê porque entendemos a importância de compartilhar a experiência do município na construção de um programa regional dessa relevância", destacou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, parabenizou a equipe pela contribuição na elaboração do programa. "Temos profissionais altamente capacitados que estão colaborando de forma significativa para fortalecer as ações de educação ambiental em nossa região. Esse trabalho contribui diretamente para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida da população", afirmou.