Prefeito prestigia formatura de 125 alunos do Proerd em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou nesta terça-feira (19/11) a formatura de 125 alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi) de Suzano no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A iniciativa é realizada por policiais militares voluntários capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidade, e foca na prevenção do uso de drogas, álcool e tabaco por parte de alunos em idade escolar, bem como na não violência, na resistência às más companhias e no acionamento dos pais quando necessário.

Durante a solenidade, o chefe do Poder Executivo municipal parabenizou os policiais envolvidos na realização do projeto e os estudantes que se dedicaram durante as aulas. “O Proerd é um programa espetacular realizado pela Polícia Militar que promove a cidadania das crianças da nossa cidade. Enalteço o esforço de todos os envolvidos. Agora as crianças poderão multiplicar essas importantes informações adquiridas durante a realização da iniciativa”, pontuou Ashiuchi.

O evento contou ainda com as presenças do gerente regional do Sesi, Luiz Cláudio Marques; da diretora Fernanda Cardoso; da coordenadora pedagógica, Glaucia Raquel; do tenente Cavalin, da Polícia Militar; e da instrutora Aline Dias Portugal.