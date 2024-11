Prefeito prestigia homenagem à ex-prefeita de Guararema na Alesp

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta segunda-feira (04/11), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), da sessão solene que concedeu à ex-prefeita de Guararema, Conceição Apparecida Alvino de Souza, o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo, a maior honraria do parlamento paulista. A cerimônia proposta pelo presidente Alesp, o deputado André do Prado, foi realizada no Palácio 9 de Julho, sede da Casa de Leis, no bairro Ibirapuera, zona sul da capital paulista. Entre as autoridades que prestigiaram o evento estava o filho de Conceição, o deputado federal Marcio Alvino.

Conceição Alvino, que acabou de completar 90 anos, fez história na política de Guararema ao ter se tornado prefeita da cidade por três vezes. A primeira foi em 1989, permanecendo como chefe do Poder Executivo municipal até 1992. Em 1997, ela foi eleita para assumir novamente a administração da cidade para um segundo mandato, sendo reeleita em 2000 para um terceiro e encerrando sua trajetória como prefeita em 2004. Conceição é viúva do também ex-prefeito de Guararema, Sebastião Alvino de Souza, que ficou à frente do Poder Executivo da cidade por dois mandatos, nos períodos de 1970-1972 e seguidamente de 1977-1983.

Anos depois de sair da administração municipal pela última vez, Conceição viu seu filho, Marcio Alvino, ser eleito prefeito da cidade em 2008. O atual deputado federal cumpriu o primeiro mandato no Executivo municipal entre 2009 e 2012, quando foi reeleito para um segundo mandato. Em abril de 2014 ele se licenciou para concorrer ao cargo no Poder Legislativo nacional, em outubro daquele ano, quando acabou vitorioso.

Repercussão

André do Prado, que foi prefeito de Guararema logo após o término do último mandato de Conceição Alvino, falou emocionado sobre a oportunidade de poder homenagear a ex-prefeita. “Queria agradecer a todos que estiveram conosco prestigiando e engrandecendo essa sessão. Hoje acho que vivi o auge da minha vida pública neste parlamento. Por se tratar da dona Conceição, este evento foi marcante e fez a gente ter que controlar a emoção. Agradeço principalmente a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de estar ao lado do Marcio para poder render esta homenagem”, afirmou o presidente da Alesp.

Marcio Alvino, por sua vez, resumiu o legado de sua mãe. “Hoje estão sendo lançados dois livros, ‘Trabalho e Realização’ e ‘Mais Trabalho e Mais Realizações’, que contam a história de Sebastião e Conceição Alvino. Escrevemos um livro não de biografias, mas contando efetivamente o que aconteceu em Guararema entre 1970 e a década de 2000. São duas obras que vão perpetuar tudo o que representou Sebastião e Conceição Alvino, sendo um documento de estudo para que a história não se perca. A homenagem especial, de autoria do deputado e presidente da Alesp, André do Prado, reforça a importância do legado de minha mãe na administração pública, uma mulher que fez a diferença por onde passou, sempre com um olhar de cuidado e acolhimento”, declarou o parlamentar.

Ashiuchi ressaltou que essa é uma data que marca a história de uma grande personagem da política do Alto Tietê. “A dona Conceição é uma referência para mim e para todos que se dedicam à administração pública. Por isso, não poderia deixar de prestigiar este momento único. Hoje a história da sempre prefeita Conceição Alvino se consolida não só em nossa região, mas no Estado de São Paulo. Em nome do deputado federal Marcio Alvino, seu filho e importante liderança no país, cumprimento toda sua família e destaco também o legado do saudoso Sebastião Alvino, que iniciou essa trajetória política em Guararema”, destacou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Marcaram presença na solenidade o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli; o prefeito em exercício de Guararema, Odvane Rodrigues; o secretário-executivo do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e ex-prefeito de Guararema, Adriano Leite; bem como os ex-vice-prefeitos Dirceu Jacinto Granato, Djalma de Faria, José Cubas de Morais, Marcio Pinto Gonçalves e Sirlene Messias de Moraes; os vereadores suzanenses Joaquim Rosa; Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; o vereador eleito André Chiang e o vice-prefeito eleito de Suzano, Said Raful; e também dos secretários suzanenses Afrânio Evaristo (Segurança Cidadã) e Sadao Sakai (Meio Ambiente).