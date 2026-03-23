Prefeito prestigia início de nova turma do Tiro de Guerra com cem atiradores

O prefeito Pedro Ishi participou, no último sábado (21/03), da formatura de matrícula da turma de atiradores de 2026 do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), em uma cerimônia que simboliza o início da jornada de cem jovens no serviço militar inicial no município. O evento, ocorrido na própria sede da instituição, no Parque Santa Rosa, reuniu autoridades civis e militares e destacou a importância da iniciativa na preparação cidadã e no fortalecimento de valores fundamentais para a sociedade.

Durante a solenidade, os atiradores recém-incorporados participaram do ato que marca o ingresso na instituição, assumindo o compromisso com a pátria e com os princípios que norteiam a atividade militar. A formatura de matrícula é a cerimônia que dá início a essa trajetória, oficializando o começo das instruções anuais. O evento simboliza ainda a transformação do cidadão civil em atirador, fardado e comprometido com a disciplina, patriotismo e civismo.

O prefeito destacou o simbolismo do momento e a relevância do programa para a juventude suzanense. “É um momento de muito orgulho para todos nós, pois marca o início de uma jornada de disciplina, responsabilidade e compromisso com a nossa cidade e com o Brasil. O Tiro de Guerra cumpre um papel fundamental ao fortalecer valores e promover a cidadania entre os nossos jovens”, afirmou Pedro Ishi.

Os atiradores seguirão até dezembro recebendo treinamentos, instruções militares e aulas de civismo. O chefe do Poder Executivo ressaltou que essa experiência no Tiro de Guerra vai além da formação militar, deixando um legado duradouro na vida dos jovens. “Mais do que preparar reservistas, a vivência contribui diretamente para a construção do caráter, formando cidadãos mais conscientes, comprometidos e preparados para os desafios da sociedade”, concluiu ele, que também é diretor do Tiro de Guerra de Suzano.

Além do prefeito, a cerimônia contou com as presenças dos secretários municipais Francisco Balbino (Segurança Cidadã); Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete); e Cintia Lira (Administração). Também estiveram presentes os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Adilson de Lima Franco, o Horse; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Rodrigo Kanashiro; o comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), capitão André Cavallari; o chefe de Instrução do Tiro de Guerra, 1º sargento Vinicius Santos; e o instrutor, 1º sargento Fernando Caetano.