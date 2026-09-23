GCM de Ferraz mantém Operação Noite Tranquila com mais de 2 mil atendimentos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos mantém de forma contínua a Operação Noite Tranquila, iniciativa voltada ao patrulhamento preventivo, à fiscalização e ao atendimento de demandas relacionadas à perturbação do sossego e à preservação da ordem pública. Desde o início da operação, em abril de 2026, foram realizados 2.109 atendimentos.



Durante o último fim de semana, as equipes intensificaram a presença operacional em diferentes regiões do município, com ações nos bairros Sítio Paredão, Vila Margarida, Vila Jamil, Jardim Bela Vista, Vila Santo Antônio, Parque Dourado e Jardim Luiz Mauro.



Nas fiscalizações realizadas, foram adotadas as medidas administrativas e operacionais cabíveis diante das situações constatadas. Na Vila Margarida, uma residência foi autuada em razão de perturbação do sossego. Já na Vila Santo Antônio, um estabelecimento comercial foi multado e interditado em decorrência de situação relacionada à mesma ocorrência.



Além da fiscalização, a Operação Noite Tranquila tem caráter preventivo e busca ampliar a presença da GCM nos bairros, contribuindo para a prevenção de ocorrências, a inibição de condutas ilícitas e a preservação da tranquilidade dos moradores.



De acordo com a Guarda Civil Municipal, o planejamento das ações considera as demandas recebidas, os registros de ocorrências e os locais que apresentam maior necessidade de atenção. Com isso, as equipes são direcionadas de maneira estratégica para diferentes regiões da cidade.



A participação da população também contribui para o direcionamento das ações. Denúncias e solicitações podem ser realizadas pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.



A Guarda Civil Municipal segue fortalecendo as ações de prevenção e fiscalização, com presença operacional nos bairros e atuação voltada à proteção e à tranquilidade da população.

