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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Cidades

Rodrigo Ashiuchi amplia campanha e percorre estado de São Paulo

Candidato a deputado estadual cumpre agendas no interior, na capital e no litoral paulista

22 setembro 2026 - 17h47Por de Suzano
Candidato a deputado estadual cumpre agendas no interior, na capital e no litoral paulistaCandidato a deputado estadual cumpre agendas no interior, na capital e no litoral paulista - (Foto: Divulgação)

O candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi vem ampliando sua agenda de campanha por diferentes regiões do estado de São Paulo. Após concentrar uma série de compromissos nas cidades do Alto Tietê, o candidato passou a intensificar a presença também no interior, na capital e no litoral paulista, com reuniões, encontros com lideranças e atividades junto à população.

No interior, Ashiuchi esteve na Região Bragantina, onde acompanhou a tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia ao lado do vice-prefeito da cidade, Alessandro Roncoletta. O candidato também cumpriu agenda no Vale do Paraíba, em Jacareí, onde participou de uma reunião com lideranças locais.

No litoral sul, Ashiuchi esteve em Itanhaém, em um encontro que reuniu mais de 150 moradores da Baixada Santista. A agenda reforçou a proposta do candidato de ampliar o diálogo com diferentes regiões e conhecer de perto as demandas dos municípios paulistas.

Na capital, o ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo também tem mantido uma agenda ativa. Nos últimos dias, esteve em compromissos na Zona Norte e na região da Liberdade, além de participar de reuniões e encontros com lideranças da cidade.

A agenda de campanha também segue incluindo ações no Alto Tietê, com participação em adesivaços, bandeiraços, carreatas, reuniões e visitas a feiras livres em Suzano e municípios da região. Nas últimas semanas, o candidato também esteve em cidades como Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim, Santa Isabel, Arujá, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

Para Ashiuchi, percorrer diferentes regiões do estado representa um desafio logístico, mas também uma oportunidade de ampliar o diálogo e apresentar sua trajetória e propostas. “Percorrer um estado do tamanho de São Paulo é um grande desafio, mas também uma experiência muito importante. Estamos ao lado das pessoas, ouvindo diferentes realidades e levando nossas propostas e nosso trabalho sério e dedicado para os quatro cantos do estado. E, fazendo uma referência à tradicional Maratona de São Silvestre, podemos dizer que já estamos na subida da Brigadeiro. Faltam menos de 15 dias para o dia da eleição, mas seguimos focados, com muita disposição e trabalho nesta reta final”, afirmou.

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