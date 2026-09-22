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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Cidades

Prefeitura alerta população sobre divulgações falsas de cursos em Suzano

Post em rede social e número de Whatsapp convocam falsamente para vagas em cursos de Inglês, Inteligência Artificial, Administração e outros

22 setembro 2026 - 17h54Por de Suzano
A Prefeitura de Suzano faz um alerta sobre dois anúncios falsos de cursos vinculados à administração municipal.A Prefeitura de Suzano faz um alerta sobre dois anúncios falsos de cursos vinculados à administração municipal. - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano faz um alerta sobre dois anúncios falsos de cursos vinculados à administração municipal. O primeiro deles apresenta uma foto da sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) com informações para aulas de idioma e informática. No outro, há um número de telefone com oferta de cursos, sendo que, após confirmação do interesse, o contato pede para o usuário se dirigir ao Complexo Poliesportivo Paulo Portela, sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

De acordo com o Saspe e a pasta, os anúncios são falsos e não têm qualquer relação com a gestão municipal. Inclusive, a prefeitura esclarece que não há cadastros abertos em portais e em ambientes que não sejam os oficiais. Em julho, outra postagem semelhante também foi veiculada, sem utilizar fotos, mas relacionando com a prefeitura.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, reforça que os cursos oficiais são veiculados pelas mídias digitais da administração. “Divulgações falsas na internet podem ocorrer a todo momento, por isso é importante pesquisar nos canais oficiais da Prefeitura de Suzano, como Instagram ou site, onde são feitas as divulgações. Inclusive, pode-se comparecer diretamente à sede do Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1332, e se informar pessoalmente”, afirmou.

Na outra publicação falsa, os responsáveis entram em contato por meio de um número de Whatsapp oferecendo cursos em diferentes áreas. A pessoa responde com dados pessoais, nome completo e recebe uma mensagem solicitando que compareça presencialmente ao Complexo Poliesportivo Paulo Portela. 

A administração municipal orienta os cidadãos a não compartilharem mensagens de origem duvidosa e a confirmarem a veracidade de qualquer informação diretamente nos meios oficiais da Prefeitura de Suzano, como o site www.suzano.sp.gov.br e os perfis verificados nas redes sociais.

O Poder Executivo reforça, ainda, que a disseminação de fake news é crime, previsto no Código Penal Brasileiro. Denúncias sobre conteúdos falsos podem ser feitas aos canais da Ouvidoria Municipal, entre eles os telefones 0800-774-2007, 156 e (11) 4743-1796, em dias úteis, das 8 às 16 horas, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, e pessoalmente na rua Baruel, 126, no centro, em dias úteis, das 8 às 16 horas. As denúncias também podem ser feitas à autoridade policial mais próxima.

Atualmente, o Saspe está próximo de abrir inscrições para diferentes cursos de vários eixos temáticos, como beleza, bem-estar, tecnologia e outros. “Ao não compartilhar conteúdo sem checar a fonte, cada cidadão contribui para uma cidade mais segura e bem informada, principalmente para evitar transtornos e problemas para a população que está à procura de uma oportunidade”, completou a primeira-dama.

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