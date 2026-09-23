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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Região

Maioria das 21 mil multas no Alto Tietê é por falta de cinto e de CNH

Mogi lidera o ranking regional, com 6.717 multas lavradas entre janeiro e junho deste ano

23 setembro 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
MULTAS DE TRÂNSITO Foram registradas pelo Detran nas cidades do Alto Tietê MULTAS DE TRÂNSITO Foram registradas pelo Detran nas cidades do Alto Tietê - (Foto: Divulgação)

Um total de 21.185 multas foram aplicadas nas cidades do Alto Tietê durante o primeiro semestre de 2026. Segundo o Detran-SP, as transgressões mais comuns incluem dirigir veículo não devidamente licenciado, conduzir sem cinto de segurança e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão Para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

A cidade que mais registrou multas é Mogi das Cruzes, com 6.717 multas lavradas no período. Desse total, a infração mais cometida foi a de conduzir veículo registrado não devidamente licenciado, resultando em um total de 994 autuações. Em seguida, com 691 registros, aparece aqueles que conduziram o carro sem cinto de segurança e, com 578 infrações, aqueles que dirigiram e manusearam o celular ao mesmo tempo.

Itaquaquecetuba aparece depois, com 5.751 multas aplicadas. A principal transgressão no município também é dirigir veículo não devidamente licenciado, foram 1.115 autuações nesse quesito. Ainda, houve o registro de 561 infrações por conduzir sem cinto de segurança e 479 multas por dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais.

Já Suzano vem em terceiro lugar no ranking regional, com 2.133 multas lavradas entre janeiro e junho deste ano. A infração mais cometida, assim como nas demais cidades, somou 410 autuações sobre conduzir veículo não devidamente licenciado. Em seguida, aparecem 191 registros de condutores que dirigiam sem possuir CNH, PPD ou ACC. Além disso, foram 136 infrações por conduzir o veículo em mau estado de conservação.

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