Prefeito se reúne com representantes da SSP para alinhar implantação do Baep

O prefeito Pedro Ishi participou, nesta segunda-feira (27/04), de uma reunião estratégica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, para tratar da fase final da base orçamentária destinada à implantação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em Suzano. O encontro teve como foco principal alinhar os últimos detalhes técnicos, estruturais e financeiros do projeto, buscando reduzir custos e garantir agilidade na execução desta importante estrutura de segurança pública para a cidade e toda a região.

Durante a reunião, um representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) fez a apresentação da planilha orçamentária referente aos custos de implementação do Baep em Suzano. O material detalhou os investimentos necessários para a parte estrutural da futura unidade, além de estimativas financeiras relacionadas às adequações do espaço. Também foram debatidas a viabilidade de recursos e alternativas para otimizar os investimentos públicos sem comprometer a qualidade da obra.

O endereço da futura unidade ainda está sendo definido, mas a confirmação da chegada do Baep já representa um avanço no fortalecimento da segurança pública em Suzano, ampliando a presença das forças policiais especializadas e contribuindo diretamente para a prevenção e o combate à criminalidade.

Participaram da reunião o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; os engenheiros da Prefeitura de Suzano Daniel Tavares Dasan, Alisson Gomes e Lucas Gabriel; o cabo da Polícia Militar Ailton Pereira e o chefe da seção de engenharia da SSP, Alcides Junior.

Durante o encontro, também foram discutidos aspectos técnicos do imóvel, cronograma de adequações necessárias para o funcionamento da base e estratégias para garantir eficiência administrativa em todas as etapas. A implantação do Baep em Suzano é um processo que já vinha sendo desenvolvido após a criação do Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), que marcou o início de uma nova fase no enfrentamento à criminalidade no Alto Tietê e preparou o caminho para a chegada definitiva do batalhão especializado.

O secretário Francisco Balbino ressaltou o peso do planejamento responsável para garantir resultados efetivos. “Estamos avançando em mais uma etapa decisiva para a implantação do Baep em Suzano. Nosso objetivo é assegurar uma estrutura moderna, eficiente e com responsabilidade no uso dos recursos públicos, sempre priorizando a segurança da população”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que a medida representa mais um compromisso assumido com a população. “A segurança pública é uma prioridade da nossa gestão. Estamos trabalhando com seriedade e diálogo para viabilizar a instalação do Baep, que será um grande reforço para Suzano e para toda a região. Seguiremos empenhados em entregar essa importante conquista à população”, declarou.