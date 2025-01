Prefeito visita central de monitoramento 'Smart Sampa' na capital e estuda implantar tecnologia

O prefeito Pedro Ishi visitou nesta terça-feira (28/01) a central do “Programa Smart Sampa”, uma estrutura que conta com mais de 20 mil câmeras de monitoramento espalhadas por toda a capital paulista. Ao lado de diversas autoridades de Suzano e de São Paulo, o chefe do Poder Executivo afirmou que estuda implantar o sistema na cidade para facilitar a identificação de procurados da Justiça por meio de reconhecimento facial.

A vistoria ao local, que fica no Centro Histórico de São Paulo, foi realizada ao lado do prefeito paulistano Ricardo Nunes; do secretário do Verde e Meio Ambiente da capital, Rodrigo Ashiuchi; do secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando; e do secretário-adjunto de Segurança Urbana da capital, Alcides Fagotti Júnior. Já a comitiva de Suzano foi composta pelo chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino; e pelo secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione.

O chefe do Poder Executivo suzanense pôde conhecer as ferramentas desenvolvidas pela Sentinel X, empresa responsável pela tecnologia aplicada, e acompanhar como é feito o reconhecimento de pessoas por inteligência artificial. Ele manifestou interesse em implantar o sistema na cidade. “É a tecnologia a favor da população e da administração pública. O (então) prefeito Rodrigo (Ashiuchi) iniciou o monitoramento com a Central de Segurança Integrada e nós podemos dar continuidade levando a tecnologia que tem aqui em São Paulo, com reconhecimento facial e reconhecimento de placas de veículos roubados, para Suzano”, declarou Ishi, ainda durante a visita.

O “Programa Smart Sampa” foi entregue em julho de 2024 e teve a instalação de seus equipamentos concluída no mês passado na capital. A estrutura é integrada a diversos órgãos e tem como objetivo reforçar a segurança da população por meio do monitoramento das vias desta que é a maior cidade da América Latina, além de garantir uma reação mais ágil por parte das forças de segurança. Em Suzano, a CSI - inaugurada em maio de 2019 pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi - já cumpre papel semelhante de monitoramento, mas a implantação do reconhecimento facial e demais ferramentas poderá facilitar o trabalho de combate ao crime por parte das forças de segurança do município.

Além de conhecer o aparato, Pedro Ishi observou o trabalho realizado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo e pôde entender melhor como a corporação atua com o monitoramento das equipes de rua. Também foi possível avaliar o processo de envio de viaturas para a captura dos foragidos identificados pela muralha tecnológica que São Paulo possui.

Durante o encontro, o secretário de Segurança Urbana de São Paulo, desejou sucesso ao chefe do Poder Executivo suzanense na gestão e apresentou resultados do programa na capital. “Desde que foi criado pelo prefeito Ricardo Nunes, o programa já prendeu 546 foragidos da Justiça, sendo 18 nas últimas 24 horas e 228 neste ano, além de fazer 1.760 flagrantes e encontrar 31 pessoas desaparecidas. Tenho a certeza de que o prefeito Pedro vai levar a tecnologia para servir, atender e deixar Suzano, essa cidade maravilhosa, mais segura e cada vez melhor para se viver”, declarou Orlando Morando.

Por sua vez, o secretário de Segurança Cidadã de Suzano agradeceu pela oportunidade de conhecer mais sobre a iniciativa. “São Paulo é uma cidade mais segura e isso graças também a esse importante programa colocado em prática nesta central. Sou grato pela oportunidade de estar aqui e sei que Suzano será ainda mais segura com esse sistema lá na nossa CSI”, declarou Balbino.

Já o secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo destacou o ganho que o sistema trará para Suzano. “Fui prefeito desta cidade por oito anos e a CSI é uma joia que garante mais segurança ao povo suzanense. Com o reconhecimento facial, as equipes da Guarda Civil Municipal de Suzano vão ter mais facilidade para trabalhar e identificar os foragidos da Justiça. Será o complemento deste equipamento fundamental para a segurança do município”, declarou Ashiuchi.

Por fim, Pedro Ishi enalteceu as demais autoridades e se colocou à disposição para ajudar. “Tenho um carinho muito grande pela capital paulista e agradeço pela parceria que temos. Estamos ao lado de grandes profissionais. Seguimos trabalhando juntos para melhorias não só na segurança pública, mas em todas as nossas áreas”, finalizou o prefeito de Suzano.