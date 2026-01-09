Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Cidades

Prefeito vistoria obras da avenida Senador Roberto Simonsen

Intervenções chegam a 84% de conclusão, com a aplicação de binder e finalização do sistema de drenagem

09 janeiro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
Prefeito vistoria obras da avenida Senador Roberto Simonsen - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen entram em reta final. Na manhã desta sexta-feira (09/01), o prefeito Pedro Ishi, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, realizou vistoria técnica no local, que já atingiu 84% de conclusão. A expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados nas próximas semanas.

Durante a vistoria, o chefe do Poder Executivo acompanhou os serviços em alguns trechos da via com a aplicação de camadas asfálticas, reforço do solo do pavimento e implantação de sistemas de drenagem.

Em um dos pontos, por exemplo, os trabalhos avançaram para a fase de aplicação do binder, camada asfáltica intermediária responsável por conferir resistência estrutural ao pavimento. Essa etapa é essencial para garantir maior durabilidade da via e preparar a pista para receber o revestimento final, que assegura melhor aderência, conforto e segurança aos motoristas.

Em outro trecho, próximo a um condomínio da região, está sendo executada a troca do solo do pavimento existente. O procedimento consiste na substituição de camadas do solo que apresentam baixa capacidade de suporte, evitando futuros recalques, ondulações e danos ao asfalto. Essa ação reforça a base da via e contribui diretamente para a qualidade e a longevidade da obra.

Por fim, em outro local, a obra segue com a construção dos poços de visita (PVs) das aduelas, estruturas fundamentais para o sistema de drenagem urbana. Os PVs permitem o acesso às galerias pluviais para inspeção e manutenção, além de garantir o escoamento adequado da água da chuva, reduzindo riscos de alagamentos e preservando a integridade do pavimento ao longo do tempo.

Conexão viária

Com a conclusão do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa passarão a contar com ligação direta, facilitando o acesso a importantes corredores viários, como as estradas dos Fernandes e Santa Mônica, além da região do Parque Municipal Max Feffer.

A nova via foi planejada para funcionar como um eixo alternativo de circulação, o que deve aliviar o tráfego na região central da cidade, redistribuir o fluxo de veículos e tornar os deslocamentos mais rápidos e seguros. A expectativa é de impactos positivos tanto para quem utiliza o transporte individual quanto para os serviços de transporte coletivo e de logística urbana.

“Essa obra exige atenção especial à parte estrutural, porque não é só abrir uma via nova. Estamos trabalhando com o reforço do solo, implantação correta da drenagem e camadas de pavimentação que garantem segurança e durabilidade. É esse cuidado técnico que faz diferença no resultado final e no uso diário da avenida”, destacou Oliveira.

Em sua fala, o prefeito reforçou a importância do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que vai reorganizar a circulação entre diferentes regiões da cidade. “Quando essa ligação estiver concluída, o tráfego de veículos vai deixar de se concentrar em poucos caminhos. A ideia é distribuir melhor os deslocamentos, encurtar trajetos e aliviar vias que hoje recebem um volume muito alto de veículos, especialmente na região central. É uma obra pensada para resolver gargalos históricos e facilitar a vida de quem se desloca todos os dias por Suzano, dando continuidade a um projeto iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi”, concluiu.

